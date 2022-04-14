Corinthians lamenta a morte do ídolo Freddy Rincón: 'Eternamente em nossos corações'

Rincón ficou imortalizado na história corintiana por ter sido o capitão do primeiro Mundial do clube Crédito: AFP

Minutos após a divulgação da morte de Rincón, pelo Hospital Clínica Imbanaco, onde o ex-jogador estava internado, o Timão utilizou das suas redes sociais para comunicar para a Fiel Torcida e lamentar a perda de um dos seus grande ídolos.

- É com muita tristeza que nos despedimos de um grande ídolo. Nosso capitão no primeiro título mundial, Freddy Rincón, faleceu na madrugada desta quinta-feira. Eternamente em nossos corações – escreveu o perfil oficial do Timão, fazendo menção a um trecho do hino do clube alvinegro.

Contratado em 1997 por 1,3 milhão de dólares, pagos ao Real Madrid, da Espanha, que detinha os direitos do jogador, Rincón chegou ao Timão dias antes de completar 31 anos. Logo na sua primeira temporada, aquele atleta que havia disputado duas Copas do Mundo como meia ofensivo, se tornou um volante marcador, mas que também combinava rara técnica com a bola nos pés.

Fez uma das maiores duplas da história corintiana, ao lado de Vampeta, também sendo um dos pilares de um Corinthians que conquistou o bicampeonato brasileiro, em 1998 e 1999, o Paulistão em 1999, e o Mundial de Clubes, em 2000.

Em 2004, Freddy interrompeu a sua aposentadoria para voltar a vestir a camisa alvinegra. No total, Freddy Rincón fez 158 jogos e marcou 11 gols pelo Sport Club Corinthians Paulista.