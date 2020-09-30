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futebol

Corinthians joga para se afastar da zona de rebaixamento e ter calmaria

Alvinegro enfrenta o Atlético-GO em busca da vitória para dar um salto na tabela e ter dias de mais calma no trabalho do técnico Dyego Coelho. Fagner, suspenso, é desfalque...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 08:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Se distanciar do rebaixamento e ter mais calma nos próximos dias. Essa á a missão do Corinthians para encarar o Atlético-GO, nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Brasileiro.
O Alvinegro está na 15ª colocação com doze pontos conquistados, um a mais que o Red Bull Bragantino, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. Caso vença a equipe goiana, o Corinthians pode acabar a rodada na 11ª colocação, dando um respiro na tabela do campeonato.
O Corinthians só derrotou equipes que estão atrás de si na tabela. Os triunfos foram contra justamente o Bahia, Goiás e Coritiba, além de um empate com o Botafogo. Nos sete jogos realizados com times com melhor campanha, o Timão somou apenas dois pontos: empates contra Grêmio e Fortaleza. Foram cinco derrotas contra equipes melhores na tabela.
Se perder, o Timão continuará na parte de baixo da tabela e ainda verá seu rival direto se distanciar. Coelho comentou sobre sua expectativa para a partida desta noite.
- Temos que entender que estamos jogando em casa, temos que fazer por onde e vamos fazer. A semana está sendo intensa, competitiva. É um jogo onde temos que analisar bem o adversário para não ter surpresas e conseguir os três pontos amanhã - afirmou, em entrevista coletiva.
Uma vitória também trará calma aos próximos dias do Corinthians. Em três jogos sob o comando de Coelho, foram duas derrotas (Fluminense e Sport) e um triunfo (diante do Bahia). Apesar de ser tratado como interino, um triunfo pode fortalecer o ex-lateral no comando do clube.
O técnico não colocou um objetivo para a equipe alvinegra no Brasileirão, mas pontuou que a meta é sempre ganhar o próximo jogo. "
- Nós brigamos para ganhar o próximo jogo. Essa é nossa função. É treinar, trabalhar e fazer que o torcedor entenda que vamos lutar para ganhar o próximo jogo sempre. Essa é nossa intenção - finalizou.

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