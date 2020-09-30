Corinthians joga para se afastar da zona de rebaixamento e ter calmaria

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Se distanciar do rebaixamento e ter mais calma nos próximos dias. Essa á a missão do Corinthians para encarar o Atlético-GO, nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro está na 15ª colocação com doze pontos conquistados, um a mais que o Red Bull Bragantino, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. Caso vença a equipe goiana, o Corinthians pode acabar a rodada na 11ª colocação, dando um respiro na tabela do campeonato.

O Corinthians só derrotou equipes que estão atrás de si na tabela. Os triunfos foram contra justamente o Bahia, Goiás e Coritiba, além de um empate com o Botafogo. Nos sete jogos realizados com times com melhor campanha, o Timão somou apenas dois pontos: empates contra Grêmio e Fortaleza. Foram cinco derrotas contra equipes melhores na tabela.

Se perder, o Timão continuará na parte de baixo da tabela e ainda verá seu rival direto se distanciar. Coelho comentou sobre sua expectativa para a partida desta noite.

- Temos que entender que estamos jogando em casa, temos que fazer por onde e vamos fazer. A semana está sendo intensa, competitiva. É um jogo onde temos que analisar bem o adversário para não ter surpresas e conseguir os três pontos amanhã - afirmou, em entrevista coletiva.

Uma vitória também trará calma aos próximos dias do Corinthians. Em três jogos sob o comando de Coelho, foram duas derrotas (Fluminense e Sport) e um triunfo (diante do Bahia). Apesar de ser tratado como interino, um triunfo pode fortalecer o ex-lateral no comando do clube.

O técnico não colocou um objetivo para a equipe alvinegra no Brasileirão, mas pontuou que a meta é sempre ganhar o próximo jogo. "