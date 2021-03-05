Corinthians intensifica prevenção contra a Covid-19 e suspende treinamentos do sub-17 e 23

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Após a explosão de casos de Covid-19 no Brasil, com o país batendo recordes de mortes/dia na última semana, e um surto da doença atingindo 19 pessoas ni clube (oito atletas e 11 colaboradores), o Timão reforçou os protocolos de segurança em suas dependências.

Em nota oficial divulgada pela instituição, através do site oficial, foi destacado a procura pela identificação e resolução de brechas protocolares, tanto no CT quanto nas viagens e demais deslocamentos realizados desde a retomada das atividades, no fim de junho do ano passado.

- Reiteramos que temos a saúde como principal preocupação e que permanecemos atentos às orientações dos órgãos e comitês responsáveis pelos protocolos de governo e do futebol - disse trecho do texto.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosEntre as decisões tomadas pela diretoria corintiana está a suspensão das atividades dos elencos sub-17 e sub-23 no Centro de Treinamentos da base, que é localizado ao lado do local onde o time profissional realiza as suas atividades, inicialmente por 10 dias, respeitando a Fase Vermelha do Plano São Paulo. Os jogadores foram aconselhados a ficarem em suas casas, respeitando as orientações de órgãos competentes, como a Organização Mundial da Saúde, e receberão cronogramas de preparação física do núcleo responsável.

Já o time sub-20 seguirá treinando, já que no próximo dia 14 de março estreia na Copa do Brasil da categoria, contra o União ABC, do Mato Grosso do Sul. Os atletas que compõe o grupo foram submetidos a testes de Covid-19 na última quinta-feira (4) e iniciarão a preparação para o torneio nacional neste domingo (7).

Confira comunicado emitido pelo Corinthians na íntegra:

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que já reforçou os cuidados com os protocolos que vem cumprindo desde o início da pandemia, intensificando exames, cuidados e mantendo o maior número possível de profissionais em home office. Diante da explosão de casos no Brasil e do surto que acometeu a equipe e a comissão técnica na última semana, o clube tem procurado identificar e sanar as possíveis brechas de protocolo que tenham ocorrido tanto dentro do CT quanto em viagens, a fim de voltar à normalidade sanitária que viveu durante a maior parte da pandemia. Reiteramos que temos a saúde como principal preocupação e que permanecemos atentos às orientações dos órgãos e comitês responsáveis pelos protocolos de governo e do futebol.

O clube também suspendeu os treinamentos das categorias Sub-17 e Sub-23 por um período de dez dias, devido à Fase Vermelha do plano de contenção da pandemia do coronavírus em São Paulo. O Departamento de Formação de Atletas informa que a equipe Sub-20 continuará treinando normalmente, visando o início da Copa do Brasil. Na tarde de quinta-feira (4), o elenco sub-20 realizou exames do tipo RT-PCR, pensando na testagem em massa do grupo para a sequência dos treinamentos da categoria com reapresentação marcada para domingo (7).

Recordamos que a equipe feminina, que também usa as dependências do CT da Base, está na Argentina, onde disputa a Copa Libertadores feminina a partir desta sexta.