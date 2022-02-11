Corinthians inicia venda de ingressos para o jogo contra o São Bernardo, pelo Paulistão; veja como comprar

Um dia após a vitória por 2 a 1 diante do Mirassol no Campeonato Paulista, o Corinthians abriu as vendas de ingressos para o jogo contra o São Bernardo, quarta-feira (16), às 21h30, na Neo Química Arena.> GALERIA - Renato Augusto comanda vitória do Corinthians; veja notas

O Timão irá seguir a recomendação do governador do estado de São Paulo, João Dória (PSDB), e a Neo Química Arena contará apenas com 70% de sua capacidade.

Tirando os descontos do sócio-torcedor, o ingresso mais barato para o jogo custa R$ 50 reais, na Gol Norte. O mais caro, na Oeste Business, chega em R$ 400 reais.

Até o momento, somente torcedores membros do Fiel Torcedor com créditos relativos às partidas suspensas pela pandemia (contra Ituano e Palmeiras), e membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 40 pontos, independentemente do plano, poderão adquirir ingressos conforme disponibilidade dos respectivos setores adquiridos.

Para o jogo contra o São Bernardo, membros do plano Minha Vida terão descontos de 20% a 45%, enquanto os do plano Minha História terão descontos de 25% a 50% - a variação se dá de acordo com o setor da Neo Química Arena escolhido.

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Confira a nota oficial na íntegra sobre a venda de ingressos para o jogo:

"O Sport Club Corinthians Paulista anuncia como se dará a venda de ingressos e a recepção do público na Neo Química Arena para a partida Corinthians x São Bernardo (em 16/2, às 21h30). As determinações e orientações estão em consonância com os protocolos definidos pelo Governo do Estado de São Paulo e pela Prefeitura Municipal de São Paulo.

A abertura das vendas será realizada de forma escalonada, levando em consideração as prioridades do programa Fiel Torcedor.

A partida tem permissão para 70% de ocupação de todos os setores da Neo Química Arena, e os cuidados contra a proliferação da Covid-19 continuam sendo fundamentais: uso de máscara de proteção facial o tempo todo e higienização das mãos.

O Corinthians vem demonstrando ao longo de toda a pandemia compromisso com a saúde da população e com medidas de prevenção e vacinação. Queremos que a Fiel compartilhe conosco esse orgulho, seguindo as determinações e dando o exemplo.

INFORMAÇÕES SOBRE VENDA DE INGRESSOS

As vendas dos ingressos serão feitas exclusivamente online, pelas plataformas www.fieltorcedor.com.br e www.ingressoscorinthians.com.br; não haverá bilheteria física.

SEXTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO, A PARTIR DAS 11H

Abertura para os torcedores membros do Fiel Torcedor com créditos relativos às partidas suspensas pela pandemia (contra Ituano e Palmeiras), que poderão adquirir ingressos conforme disponibilidade dos respectivos setores adquiridos.

Abertura da venda de estacionamento para os proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira, do programa Fiel Torcedor.

SEXTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO, A PARTIR DAS 15H

Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 40 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e também realizar a compra do estacionamento pelo site www.fieltorcedor.com.br.

SEXTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO, A PARTIR DAS 19H

Abertura para os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor, que terão acesso à compra de ingressos e do estacionamento pela plataforma online www.fieltorcedor.com.br, seguindo a ordem de prioridade do programa Fiel Torcedor.

SEGUNDA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO, A PARTIR DAS 15H

Abertura para torcedores em geral, que terão acesso à compra de todos os ingressos disponíveis em suas categorias pela plataforma online www.ingressoscorinthians.com.br.

AUMENTO DOS DESCONTOS PARA FIEL TORCEDOR

Com base em pesquisas quantitativas e qualitativas realizadas em 2021 com membros e ex-membros do programa Fiel Torcedor, o Corinthians atende a um dos principais pedidos deste público: maiores descontos nos ingressos para jogos do Timão.

Para o jogo contra o São Bernardo pelo Paulistão 2022, membros do plano Minha Vida terão descontos de 20% a 45%, enquanto os do plano Minha História terão descontos de 25% a 50% - a variação se dá de acordo com o setor da Neo Química Arena escolhido.

Esta é a primeira de uma série de ações de valorização que o Fiel Torcedor conhecerá a partir deste ano. Outras já definidas serão implantadas à medida em que a plataforma receba os desenvolvimentos tecnológicos necessários, de modo a proporcionar ao público experiências efetivas e completas, evitando frustrações.

VALORES DOS INGRESSOS POR SETOR

NORTE ENGOV – R$ 50,00SUL DORIL – R$ 70,00LESTE SUPERIOR NEOSALDINA – R$ 80,00LESTE INFERIOR LATERAL EPOCLER – R$ 90,00LESTE INFERIOR CENTRAL EPOCLER – R$ 120,00OESTE SUPERIOR BENEGRIP – R$ 140,00OESTE INFERIOR CORNER BUSCOPAN – R$ 200,0OESTE INFERIOR LATERAL BUSCOPAN – R$ 220,00OESTE INFERIOR CENTRAL BUSCOPAN – R$ 250,00OESTE BUSINESS NEO QUÍMICA ARENA – R$ 400,00

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O ACESSO À NEO QUÍMICA ARENA

Crianças menores de 5 anos de idade poderão assistir ao jogo na Neo Química Arena desde que, além de terem seus ingressos comprados, apresentem teste negativo de PCR (realizado dentro de 48h antes da entrada no estádio) ou de antígeno (realizado dentro das 24h antes da entrada no estádio).

Para entrar no estádio, o torcedor maior de 5 anos de idade deverá apresentar:

– Ou o comprovante de esquema vacinal completo (duas doses da vacina Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer, ou dose única da Janssen);

– Ou, no caso de quem não completou o esquema vacinal, o comprovante de uma dose da vacina juntamente a um teste negativo de PCR (realizado dentro das 48h anteriores à entrada no estádio) ou de antígeno (realizado dentro das 24h anteriores à entrada no estádio);

- Ou, no caso das crianças de 5 a 11 anos que ainda não tenham tido a oportunidade de tomar a primeira dose da vacina, apenas o teste negativo de PCR (realizado dentro das 48h anteriores à entrada no estádio) ou de antígeno (realizado dentro das 24h anteriores à entrada no estádio).

OBSERVAÇÃO 1: O upload de arquivo de imagem do comprovante de vacinação será solicitado no momento da compra dos ingressos. Para as crianças que não o possuem, não será necessária a realização do upload.

OBSERVAÇÃO 2: O comprovante de vacinação deverá ser apresentado na entrada da Neo Química Arena, em versão física ou digital (via apps como ConectSus ou Poupatempo), assim como o de teste negativo de PCR ou de antígeno, quando necessário; não será permitida a entrada em caso de não apresentação dos comprovantes solicitados.

Outras medidas importantes:

– Para evitar aglomerações na entrada, pedimos que os torcedores cheguem à Neo Química Arena com no mínimo uma hora e meia de antecedência em relação ao horário de início da partida;

– Haverá medição de temperatura corporal e disponibilização de totens com álcool em gel para os torcedores;

– Pedimos aos torcedores que privilegiem meios de pagamento sem contato (cartões) no interior da arena;

– Pedimos especial atenção no momento após a partida, evitando aglomerações nos portões de saída e aguardando em seu assento, se necessário, o momento oportuno de se retirar.

Atenciosamente,

Sport Club Corinthians Paulista."