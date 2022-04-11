Corinthians inicia venda de ingressos para o duelo contra o Avaí e anuncia pacote para o Brasileirão

O Corinthians divulgou como serão comercializados os ingressos para a estreia do clube em casa no Brasileirão, no sábado (16), às 19h, contra o Avaí, assim como a criação de um pacote para sócio torcedores garantirem a presença nos seguintes oito jogos que a equipe irá fazer na Neo Química Arena pelo campeonato nacional.> GUIA LIBERTADORES - Tudo o que você precisa sabe sobre o Timão na Liberta

Nesta segunda-feira (11), serão realizadas as aberturas de vendas em duas modalidades. A primeira será de ingressos somente para a partida contra o Avaí.

Os ingressos mais baratos, no Setor Norte, irão custar R$ 50. Já a entrada mais cara, no Oeste Business, irá custar R$ 500. Os seguintes preços não incluem os descontos de sócio torcedor. Há uma diferença de R$ 250 neste último setor em relação ao jogos na Libertadores.

A segunda modalidade é para o torcedor que deseja comprar o pacote para as nove partidas em casa. Contudo, as vendas, até esse momento, serão feitas apenas no setor Oeste Superior, a fim de não sobrecarregar a operação do sistema. O clube avisará quando as vendas dos pacotes forem abertas para os outros setores.

Esse pacote, para o setor Oeste Superior, será vendido em dois lotes. O primeiro, destinado aos membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 35 pontos (independentemente do plano) custará R$612. O segundo lote, para os demais sócio torcedores, sairá por R$ 765.

Independente de qual opção o torcedor deseja comprar, as aberturas das vendas serão realizadas de forma escalonada, levando em consideração as prioridades do programa Fiel Torcedor.

As vendas dos ingressos serão feitas exclusivamente online, pelas plataformas www.fieltorcedor.com.br e www.ingressoscorinthians.com.br. Não haverá bilheteria física para nenhum dos três jogos.

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VALORES DOS INGRESSOS POR SETOR – CORINTHIANS X AVAÍNORTE ENGOV – R$ 50,00SUL DORIL – R$ 90,00LESTE SUPERIOR NEOSALDINA – R$ 110,00LESTE INFERIOR LATERAL EPOCLER – R$ 130,00LESTE INFERIOR CENTRAL EPOCLER – R$ 150,00OESTE SUPERIOR BENEGRIP – R$ 170,00OESTE INFERIOR CORNER BUSCOPAN – R$ 300,00OESTE INFERIOR LATERAL BUSCOPAN – R$ 320,00OESTE INFERIOR CENTRAL BUSCOPAN – R$ 400,00OESTE BUSINESS NEO QUÍMICA ARENA – R$ 500,00

JOGOS DO CORINTHIANS NA NEO QUÍMICA ARENA PELO BRASILEIRÃO

Corinthians x Avaí – 2ª rodada – 16/04/22 – 19hCorinthians x Fortaleza – 4ª rodada – 01/05/22 – 16hCorinthians x São Paulo – 7ª rodada – 21, 22 ou 23/05/22 – horário a definirCorinthians x América-MG – 8ª rodada – 28, 29 ou 30/05/22 – horário a definirCorinthians x Juventude – 11ª rodada – 11, 12 ou 13/06/22 – horário a definirCorinthians x Goiás – 13ª rodada – 18, 19 ou 20/06/22 – horário a definirCorinthians x Santos – 14ª rodada – 25, 26 ou 27/06/22 – horário a definirCorinthians x Flamengo – 16ª rodada – 09, 10 ou 11/07/22 – horário a definirCorinthians x Coritiba – 18ª rodada – 20 ou 21/07/22 – horário a definir

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INFORMAÇÕES SOBRE VENDA DE INGRESSOS PARA CORINTHIANS X AVAÍ

SEGUNDA-FEIRA, 11 DE ABRIL, A PARTIR DAS 17HAbertura para os torcedores membros do Fiel Torcedor com créditos relativos às partidas suspensas pela pandemia (contra Ituano e Palmeiras, em 2020), que poderão adquirir ingressos conforme disponibilidade dos respectivos setores adquiridos.

SEGUNDA-FEIRA, 11 DE ABRIL, A PARTIR DAS 19HAbertura da venda de estacionamento para os proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira, do programa Fiel Torcedor.

Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 35 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e também realizar a compra do estacionamento pelo site www.fieltorcedor.com.br.

TERÇA-FEIRA, 12 DE ABRIL, A PARTIR DAS 11HAbertura para os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor, que terão acesso à compra de ingressos e do estacionamento pela plataforma online www.fieltorcedor.com.br, seguindo a ordem de prioridade do programa Fiel Torcedor.

QUARTA-FEIRA, 13 DE ABRIL, A PARTIR DAS 15HAbertura para torcedores em geral, que terão acesso à compra de todos os ingressos disponíveis em suas categorias pela plataforma online www.ingressoscorinthians.com.br.

INFORMAÇÕES SOBRE PACOTE DE NOVE JOGOS NA NEO QUÍMICA ARENA

SEGUNDA-FEIRA, 11 DE ABRIL, A PARTIR DAS 19HAbertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 35 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e também realizar a compra do estacionamento pelo site www.fieltorcedor.com.br.

TERÇA-FEIRA, 12 DE ABRIL, A PARTIR DAS 11HAbertura para os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor, que terão acesso à compra de ingressos e do estacionamento pela plataforma online www.fieltorcedor.com.br, seguindo a ordem de prioridade do programa Fiel Torcedor.