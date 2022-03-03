Corinthians inicia venda de ingressos para duelo contra a Ponte Preta

O Corinthians abriu nesta quinta-feira (3) a venda de ingressos para o duelo contra a Ponte Preta, que acontece no próximo dia 12 de março na Neo QuÍmica Arena, e é válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Os preços dos tickets variam entre R$ 35 e R$ 400 dependendo do setor do estádio, sendo o plano 'Minha Vida', do setor Norte o mais barato e o Oeste Business o mais caro.

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No período da manhã, às 11h, os sócios do programa Fiel Torcedor com créditos relativos às partidas suspensas pela pandemia do novo coronavírus já puderam iniciar as suas compras. Já no período da tarde, a partir das 15h, a venda foi aberta para todos os membros do programa associativo com pelo menos 40 pontos, independentemente do plano.

Nesta sexta-feira (4), às 11h, será aberta a venda para os demais sócios, já na próxima terça-feira (8).

A novidade na plataforma de venda está na opção por pagamento em Pix, via QR Code, e a reativação do pagamento por boleto bancário.

Confira a abaixo os preços de ingressos para cada setor.