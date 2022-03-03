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Corinthians inicia venda de ingressos para duelo contra a Ponte Preta

Partida acontecerá no dia 12 de março e será válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista e marcará a estreia do técnico Vítor Pereira na Neo Química Arena...
LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2022 às 16:42

Publicado em 03 de Março de 2022 às 16:42

O Corinthians abriu nesta quinta-feira (3) a venda de ingressos para o duelo contra a Ponte Preta, que acontece no próximo dia 12 de março na Neo QuÍmica Arena, e é válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Os preços dos tickets variam entre R$ 35 e R$ 400 dependendo do setor do estádio, sendo o plano 'Minha Vida', do setor Norte o mais barato e o Oeste Business o mais caro.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão no Campeonato Paulista> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros do Corinthians
No período da manhã, às 11h, os sócios do programa Fiel Torcedor com créditos relativos às partidas suspensas pela pandemia do novo coronavírus já puderam iniciar as suas compras. Já no período da tarde, a partir das 15h, a venda foi aberta para todos os membros do programa associativo com pelo menos 40 pontos, independentemente do plano.
Nesta sexta-feira (4), às 11h, será aberta a venda para os demais sócios, já na próxima terça-feira (8).
A novidade na plataforma de venda está na opção por pagamento em Pix, via QR Code, e a reativação do pagamento por boleto bancário.
Confira a abaixo os preços de ingressos para cada setor.
Crédito: Acapacidadede70%dasdependênciasdoestádiosegue,pordeterminaçãodoEstado(Foto:FábioLázaro/LANCE!

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