Corinthians inicia protocolo para reabertura de sua sede social

O Corinthians iniciará nesta semana o protocolo de reabertura da sua sede social, localizada no Parque São Jorge, com medidas especiais a serem seguidas pelos sócios em virtude da pandemia de coronavírus. A sede entrará na Fase 1 de abertura permitida pela prefeitura da cidade de São Paulo.As medidas, que deverão ser seguidas por todos, têm como item principal o uso obrigatório de máscara tanto para entrar no clube, como para toda a estadia do associado. Aqueles que estiverem no local deverão respeitar os protocolos de verificação e de higiene estabelecidos pela prefeitura municipal.