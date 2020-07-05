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futebol

Corinthians inicia protocolo para reabertura de sua sede social

O Parque São Jorge, sede do clube, será aberto de terça a domingo, com horário fixo das 8h às 20h, e com uso obrigatório da máscara em todo o período de permanência no local...
LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2020 às 15:35

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 15:35

Crédito: Corinthians/Divulgação
O Corinthians iniciará nesta semana o protocolo de reabertura da sua sede social, localizada no Parque São Jorge, com medidas especiais a serem seguidas pelos sócios em virtude da pandemia de coronavírus. A sede entrará na Fase 1 de abertura permitida pela prefeitura da cidade de São Paulo.As medidas, que deverão ser seguidas por todos, têm como item principal o uso obrigatório de máscara tanto para entrar no clube, como para toda a estadia do associado. Aqueles que estiverem no local deverão respeitar os protocolos de verificação e de higiene estabelecidos pela prefeitura municipal.
O clube iniciará a sua abertura na próxima terça-feira, e respeitará o calendário de terça a domingo, das 8h às 20h. O acesso de todos os sócios será feito pela galeria central. Para a entrada feita com veículos, os mesmos deverão ter apenas o condutor dentro, os demais passageiros deverão descer e entrar a pé.

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