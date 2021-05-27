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futebol

Corinthians inicia preparação para sua estreia no Brasileirão-2021

Sob o comando do técnico Sylvinho, elenco fez trabalho de marcação pressão e passes. Atletas que atuaram por mais de 45 minutos na Sula, fizeram apenas regenerativo...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 19:29

LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2021 às 19:29
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians se reapresentou após a goleada imposta diante do River Plate-PAR, por 4 a 0, e iniciou a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 18h15, o Timão recebe o Atlético-GO, na Neo Química Arena, pela primeira rodada da competição nacional. Será a estreia de Sylvinho pelo clube.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
GALERIA> Veja quais clubes têm os elencos mais valiosos do Brasileirão 2021
Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos realizaram um trabalho regenerativo. Os demais foram ao Campo 3 (Roberto Rivellino) e participaram do aquecimento comandado pelo preparador físico Flávio de Oliveira. Na sequência, o técnico Sylvinho dividiu o elenco disponível em quatro grupos e promoveu uma atividade de marcação pressão e passes em pequenos espaços.
Depois, no Campo 4 (Cláudio Christóvam de Pinho), Sylvinho comandou um treinamento coletivo em campo reduzido. Na última parte, ele trabalhou bolas paradas ofensivas e defensivas. Alguns atletas ainda ficaram no gramado para um treino complementar de finalizações organizado pelo auxiliar Doriva.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
O Timão volta a treinar na tarde desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, de olho no duelo diante do Atlético-GO, pela primeira rodada do Brasileirão-2021. Será a partir dessa atividade que Sylvinho deve começar a definir o time titular.

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