Corinthians inicia preparação para encarar a Chapecoense

O elenco do Corinthians se reapresentou na tarde desta segunda-feira (5), após ganharem folga neste domingo (4).
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!Enquanto os titulares corintianos no empate em 1 a 1 contra o Internacional, no último sábado (3), pela nona rodada do Brasileirão, fizeram uma atividade regenerativa na parte interna do CT Joaquim Grava.
Já os demais atletas fizeram uma atividade de passes e marcação pressão em espaços clubes e também foram divididos para um enfrentamento em campo reduzido.
O plantel do Timão volta às atividades na manhã desta terça-feira (6) e na quarta-feira (7) encerra a sua preparação para encarar a Chapecoense na quinta-feira (8), às 21h30.