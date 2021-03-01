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Corinthians inicia preparação para Dérbi e inscreve dois jogadores no Paulistão

Fagner, Luan e Otero participaram do treino desta segunda-feira e devem ficar à disposição para o clássico contra o Palmeiras; zagueiro João Victor e atacante Antony foram inscritos...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 19:57

LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2021 às 19:57
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians iniciou na tarde desta segunda-feira a preparação para o clássico contra o Palmeiras, que será realizado na quarta. Em treino no CT Joaquim Grava, o lateral-direito Fagner e os meias Luan e Otero foram a campo e devem ser opções para o técnico Vagner Mancini para o Dérbi.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosO trio não tinha ficado à disposição para a estreia no Campeonato Paulista. Fagner se recupera de um estiramento no adutor da coxa direita, Luan de uma tendinite no joelho e Otero de dores na coxa. O lateral-esquerdo Fábio Santos, poupado por causa do desgaste físico, também trabalhou em campo nesta segunda-feira.
Outra novidade no Corinthians foi a volta do zagueiro João Victor, que foi inscrito no Campeonato Paulista. Ele estava emprestado ao Atlético-GO, onde conquistou o Campeonato Goiano no último sábado. O jovem atacante Antony também foi inscrito na competição, integrando a Lista B.
João Victor e os titulares do Corinthians no empate sem gols com o Red Bull Bragantino, no último domingo, realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT Joaquim Grava. Os demais jogadores fizeram atividades físicas no gramado e depois participaram de um coletivo em campo reduzido.
Os meias Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira, sob a supervisão da equipe de fisioterapia, fizeram um trabalho com bola no campo. Eles se recuperam de lesões de ruptura de ligamento do joelho.
O Corinthians encerra a preparação para o clássico nesta terça-feira, quando o técnico Vagner Mancini deve esboçar o time em treino no CT Joaquim Grava. A partida contra o Palmeiras será na quarta, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Paulistão.

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