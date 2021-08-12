Corinthians inicia pesquisa para melhorar relacionamento com Fiel Torcedor

Crédito: Bruno Teixeira/Ag. Corinthians

O Corinthians iniciou nesta quinta-feira (12) uma pesquisa quantitativa com sócios e não sócios para aperfeiçoar o relacionamento entre os torcedores. O projeto, que se chama “A Voz do Povo”, ficará disponível no site do Fiel Torcedor até o dia 2 de setembro.

- O melhor consultor de marketing do Corinthians é o seu torcedor, e ouvi-lo é missão estratégica da nossa gestão – disse o superintendente de Marketing, Comunicação e Inovação do Timão, José Colagrossi.

>> Baixe o app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO ‘controle de qualidade’ na relação entre Corinthians e Fiel Torcida iniciou em junho, com um processo qualitativo. Com base em critérios definidos pela equipe de marketing do Corinthians, corintianos entre 20 e 60 anos, residentes em todas as regiões brasileiras, foram selecionados para integrar nove grupos de debates e cocriação sobre assuntos variados, como benefícios no programa de Sócio-Torcedor, necessidades de adaptações para adeptos que não moram em São Paulo, aquisição de ingressos, pontuações e demais experiências.

Estiveram na discussão: associados mais antigos, de localidades distintas e os com maiores frequência de ida aos jogos do Corinthians e de atendimento ao SAC, com o objetivo de traçar o perfil do Fiel Torcedor dos sonhos.

Durante o processo de pesquisa qualitativa, os departamentos envolvidos conseguiram alcançar algumas conclusões, as principais dela é que o maior desejo do torcedor é a sensação de pertencimento nas ações que envolve o clube, além do aprendizado sobre o nível de engajamento tecnológico de corintianos em todas as partes do Brasil.

- Criamos esse sistema de pesquisas qualitativas e quantitativas para que todos os corintianos tenham oportunidade de dividir com o clube as suas ideias, opiniões, críticas e recomendações. Isso vai orientar o Fiel torcedor para algo que tenha a cara da torcida. Por isso, é fundamental que todos participem da nova fase da pesquisa – conclui Colagrossi.