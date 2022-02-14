Corinthians inicia mais uma semana com indefinição sobre novo treinador

Essa segunda-feira (14) marca o 12º dia do Corinthians sem um treinador. E a busca da diretoria por um nome ideal para substituir Sylvinho, demitido no último dia 2 de fevereiro, segue tirando o sono da diretoria corintiana. Por enquanto, a alta cúpula do Alvinegro não cogita recalcular rota em relação ao perfil traçado, e a tendência segue sendo um europeu, de preferência um português. Trabalhos de sucesso recentes de treinadores lusitanos em clubes brasileiros, como Jorge Jesus no Flamengo e Abel Ferreira no Palmeiras justificam essa insistência por um profissional da 'terrinha'.

Outro motivo para que nomes internacionais estejam no topo da lista corintiana é que a maioria dos técnicos brasileiros sofrem resistência externa, e o que o presidente Duílio Monteiro Alves opta, no momento, evitar qualquer novo embate principalmente com a torcida, que foi preponderante para o desligamento de Sylvinho, que era uma aposta e esperança do mandatário do Timão.

Porém, o 'núcleo duro' do futebol no Corinthians tem sentido na pela a dificuldade de fazer o futebol brasileiro atrativo para técnicos que atuam fora do Brasil. Jorge Jesus, que por aqui passou entre 2019 e o primeiro semestre de 2020 está no mercado, após a recente demissão do Benfica, foi o primeiro nome na lista corintiana, mas optou por não trabalhar até maio. O plano B foi Vitor Pereira, recém-dispensado do Fenerbahçe, da Turquia, mas o profissional optou por seguir na Europa, onde segue tendo mercado.

A bola da vez é Nuno Espírito Santo, no mercado após deixar o Tottenham, da Inglaterra, no fim do ano passado, e que agrada a diretoria do Timão. Ainda não houve proposta oficial pelo treinador, mas o clube alvinegro possui representantes no Velho Continente para ir atrás do novo nome.

De toda forma, mais uma semana se inícia com o Corinthians no escuro sobre o seu novo treinador.