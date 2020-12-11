Corinthians ilustra momentos históricos do clube no muro do CT

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O muro do centro de treinamento do Corinthians, localizado no complexo do Parque Ecológico do Tietê, em São Paulo, recebe a partir desta sexta-feira, uma ilustração do artista brasileiro Cusco Rebel. A ação, realizada pela ALE Combustíveis em homenagem ao aniversário do time, vai estampar a paixão do “bando de loucos” em cinco momentos históricos do clube, escolhidos pelos próprios torcedores, por meio da ação promocional “110 anos de loucura”.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

Entre dez opções disponíveis, os torcedores escolheram a Copa Libertadores de 2012, o Mundial de Clubes também de 2012, o Mundial de Clubes de 2000, o Tricampeonato Paulista entre 2017 e 2019 e o primeiro Campeonato Brasileiro em 1990 para estamparem o muro central do CT. Os desenhos serão instalados em um muro com mais de 200 metros de comprimento. Para representar esses momentos, Cusco conta que se baseou na paixão dos torcedores pelo clube.

- Minha inspiração veio da emoção contida em cada cena: as expressões de alegria e gratidão; tudo isso me colocou em uma energia muito bacana, parecia que eu estava ali - revelou.A arte das ruas é um dos elementos presentes no trabalho do artista, que diz buscar referências que remetem a esse universo essencialmente urbano. Com a nova obra, ele comenta que espera transmitir às pessoas um pouco da irreverência por meio das texturas da arte urbana de São Paulo.

- É uma forma de deixar a vida mais lúdica e colorida com a lembrança desses fatos históricos. Foi emocionante demais trabalhar sob tanta vibração, ilustrando momentos tão importantes de um time amado, como o Corinthians. Só tenho a agradecer a ALE por essa oportunidade tão bacana de misturar minha arte com tanta paixão - afirmou.

Segundo o diretor de Marketing e Varejo da ALE, Diego Pires, a escolha por Cusco foi devido à afinidade que o artista tem com o clube e ao desempenho dele com a arte de rua.

- Ele é muito conceituado e tem uma relação interessante tanto com o Corinthians quanto com a cidade. Sem dúvida, essa foi uma escolha acertada para representar esses momentos históricos do Timão e toda a paixão do ‘bando de loucos’ - comentou o executivo antes de completar:

- Essa ação é uma forma de eternizar, por meio da arte, a história do Corinthians, um dos clubes mais tradicionais do país. Estamos prestando nossa homenagem ao Timão, deixando a marca desses 110 anos de glórias e conquistas, além de homenagear também os torcedores, que viveram esses momentos ao lado do time do coração - declara.