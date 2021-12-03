Corinthians homenageia Sócrates em coleção especial

O Corinthians lançou nesta sexta-feira uma coleção especial com peças exclusivas em homenagem a Sócrates, ídolo do clube e símbolo do período da Democracia Corinthiana. Neste sábado, completa dez anos da morte do jogador.As camisas e o blusão são marcados por detalhes especiais, como o distintivo principal, formado pela união do escudo do time com a imagem do jogador de punho cerrado, e o estilo de escrita que remete ao usado nos anos 1980.

Os uniformes possuem detalhes especiais, como a silhueta de Sócrates com os punhos cerrados, comemoração histórica do craque, centralizado ao contorno do escudo do Corinthians.- Não há como pensar na grandeza do Corinthians sem reconhecer a importância de tudo que Sócrates fez pelo time dentro e fora do campo. Além de ter sido um dos maiores craques da nossa história, ele era um líder e um cidadão engajado, que abraçou a Democracia Corinthiana. Essa coleção é um reconhecimento à altura da memória do Doutor, e tenho certeza de que a torcida vai se orgulhar e se emocionar ao vestir as camisas - afirmou Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians.Coleção em homenagem a Sócrates (Divulgação Corinthians)A coleção possui camisa de dri-fit manga curta e longa, camisa polo, blusão e camiseta, com modelo feminino, e começará a ser vendida neste sábado, no site da Nike, nas lojas físicas e no site oficial de compras do Corinthians, além de outras lojas do Brasil. Os preços variam de R$ 199,99 a R$ 379,99.