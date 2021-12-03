Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians homenageia Sócrates em coleção especial

Presidente diz que a coleção é um 'reconhecimento à altura da memória do Doutor'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 dez 2021 às 19:14

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 19:14

O Corinthians lançou nesta sexta-feira uma coleção especial com peças exclusivas em homenagem a Sócrates, ídolo do clube e símbolo do período da Democracia Corinthiana. Neste sábado, completa dez anos da morte do jogador.As camisas e o blusão são marcados por detalhes especiais, como o distintivo principal, formado pela união do escudo do time com a imagem do jogador de punho cerrado, e o estilo de escrita que remete ao usado nos anos 1980.
Os uniformes possuem detalhes especiais, como a silhueta de Sócrates com os punhos cerrados, comemoração histórica do craque, centralizado ao contorno do escudo do Corinthians.- Não há como pensar na grandeza do Corinthians sem reconhecer a importância de tudo que Sócrates fez pelo time dentro e fora do campo. Além de ter sido um dos maiores craques da nossa história, ele era um líder e um cidadão engajado, que abraçou a Democracia Corinthiana. Essa coleção é um reconhecimento à altura da memória do Doutor, e tenho certeza de que a torcida vai se orgulhar e se emocionar ao vestir as camisas - afirmou Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians.Coleção em homenagem a Sócrates (Divulgação Corinthians)A coleção possui camisa de dri-fit manga curta e longa, camisa polo, blusão e camiseta, com modelo feminino, e começará a ser vendida neste sábado, no site da Nike, nas lojas físicas e no site oficial de compras do Corinthians, além de outras lojas do Brasil. Os preços variam de R$ 199,99 a R$ 379,99.
Crédito: CorinthianslançacoleçãoemhomenagemaSócrates(DivulgaçãoCorinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados