Corinthians homenageia Ayrton Senna, que faria aniversário neste domingo (21)

Um dos mais ilustres torcedores do Corinthians, o piloto Ayrton Senna da Silva, falecido em 1994, após acidente no Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália, completaria 61 anos neste domingo (21).
Através das suas redes sociais, o Timão relembrou a data e homenageou o ídolo do esporte nacional. A representatividade dei Senna em relação ao Corinthians foi tão grande, que há três temporadas o clube lançou um uniforme em alusão ao piloto, que foi o terceiro manto corintiano durante 2018, ano que o clube foi campeão paulista sobre o Palmeiras, em pleno Allianz Parque.
Preta e dourada, a camisa tinha a assinatura de Ayrton na faixa central.