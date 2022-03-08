Corinthians grande, sempre altaneiro, democrático e feminino

Corinthians é preto e branco, mas também é cor de rosa-choque. Para ser do Brasil, o clube mais brasileiro, é preciso ser o Time do Povo. Que unido é gente pra caramba. Trinta milhões. E contando. E cantando. Se faz Arena em todos os lugares. Se faz Corinthians em todos os corintianos. E corintianas.

É como canta uma das mais emblemáticas e importantes torcedoras do Timão, Rita Lee: "Sexo frágil não foge a luta". É como os filhos teus. As filhas tuas. "Não só de came vive uma mulher". É que também se vive de Corinthians. "Por isso, não provoque". Ou provoque. Pois é na cor de rosa-choque que se eletriza o sentimento alvinegro que as fazem sempre altaneiras.

É o Time do Povo que, fundado por Raphael Perrone, foi bordado por sua esposa, Antônia, que torcia pela fundação de um clube de operários antes mesmo da existência do Corinthians. Foi a primeira corintiana, dentre todos os corintianos, antes mesmo do Timão existir.

É o Time do Povo, dirigido e vitorioso nas mãos de Dona Marlene Matheus.

É o Time do Povo, que hoje é potência no futebol feminino nas mãos de Cristiane Gambaré.

É o Time do Povo, da democracia, que é por e para todos. E todas.

É o Corinthians grande, sempre altaneiro. Porque é forte. Tanto quanto todas as mulheres citadas. Quanto todas as corintianas da vida. Quanto toda a força de um sexo descrito como frágil. Mas que é incrivelmente forte, mesmo sendo extremamente delicado. E essa força é Corinthians. E vai, Corinthians!

Nas arquibancadas ou fora delas, não tem gênero ou orienteção sexual. É de coração e pelo coração, que acolhe os seus e as suas. É para ele. É para ela. É para quem é e sempre será corintiana, pois sempre será Corinthians.

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