Corinthians goleia XV de Jaú pelo Campeonato Paulista Sub-20

Pela quarta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista Sub-20, o Corinthians goleou o XV de Jaú por 6 a 1, na tarde desta sexta-feira (5). O Timão abriu três gols de vantagem ainda no primeiro tempo, com tentos anotados pelo atacante Matheus Araújo, Cauê e Keven.
Já na etapa final, Giovane, e Riquelme e Biro, marcaram os demais gols, que fecharam o placar elástico favorável aos Meninos do Terrão.
O Corinthians lidera o grupo 14 do Campeonato Paulista Sub-20, com quatro vitórias em quatro jogos. Na próxima rodada, a equipe encara o São Caetano, pela quinta rodada da segunda fase da competição, no estádio Anacleto Campanella, no ABC Paulista. A partida acontecerá na próxima quinta-feira (11), às 15h.