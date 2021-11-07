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Corinthians goleia o Nacional-URU no Paraguai e fica perto da próxima fase da Libertadores Feminina

Alvinegro arrasou rival por 5 a 1, em Assunção, e assumiu liderança isolada do Grupo D do torneio; jogo é marcado por homenagens à cantora Marília Mendonça, morta em acidente...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2021 às 20:54

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 20:54

Crédito: Staff images woman/Conmebol
Depois de estrear com vitória por 2 a 0 sobre o San Lorenzo-ARG, o time feminino do Corinthians manteve a ótima fase que vive ao golear o Nacional, do Uruguai, por 5 a 1, neste domingo, no estádio Arsenio Erico, em Assunção, no Paraguai, pela Libertadores. O resultado fez o Alvinegro se isolar na ponta do Grupo D, com seis pontos, e ficar muito perto da próxima fase do torneio.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Na partida, marcada por homenagens das jogadoras corintianas à cantora Marília Mendonça, morta em um acidente aéreo na última sexta-feira, em Minas Gerais, o Timão conquistou o seu triunfo com gols de Tamires, que marcou por duas vezes, Victoria Albuquerque, Gabi Zanotti e Jheniffer.
Depois do primeiro gol feito pelo Corinthians, já aos 2 minutos do primeiro tempo por Tamires, a jogadora homenageou a artista exibindo as suas caneleiras, sendo que em uma delas escreveu o nome da cantora e em outra a frase "Eterna rainha", em alusão ao fato de que ela era conhecida como a "Rainha da Sofrência" no meio da música sertaneja brasileira.No duelo, o Timão foi arrasador na etapa inicial e ampliou o placar para 2 a 0 já aos 7 minutos, quando Victoria Albuquerque recebeu pela direita, dominou, girou e bateu forte para balançar as redes. E a mesma Victoria quase fez o terceiro aos 14, quando completou cruzamento de Poliana e acertou a trave.
Mas o terceiro gol corintiano não demoraria muito a sair. Aos 37 minutos, Jheniffer dividiu com uma defensora após uma bola cruzada por Poliana e a mesma acabou sobrando para Victoria Albuquerque voltar a balançar as redes.
O time uruguaio chegou a descontar o placar no final do primeiro tempo, mas na etapa final as corintianas garantiram o placar de 5 a 1 com gols de Gabi Zanotti, completando cruzamento de Tamires aos 10 minutos, e de Jheniffer, que tocou para as redes depois de aproveitar uma assistência de Adriana.
Na terceira e última rodada do Grupo D, o Corinthians terá pela frente o Deportivo Capiatá, do Paraguai, na quarta-feira, às 17h30 (horário de Brasília). Campeão da competição em 2017 e 2019, o Timão busca um tricampeonato.

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