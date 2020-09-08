Corinthians goleia o Cruzeiro pelo Brasileiro Feminino e segue no topo

Na noite da última segunda-feira, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Corinthians recebeu o Cruzeiro na Fazendinha e goleou por 4 a 1. Gabi Zanotti, Cacau, Gabi Portilho e Pâmela marcaram para o Timão. Micaelly descontou para as mineiras. Agora, o Alvinegro chega aos 18 pontos na competição, apenas atrás do Santos, líder por conta do saldo de gols.Diante de um adversário fechado, o Corinthians começou a partida trabalhando a bola. Os giros, de um lado para o outro do campo, buscavam abrir a defesa mineira, que se postava bem e neutralizava o ataque alvinegro.
Esse cenário foi mantido até os 30 minutos. Em cruzamento pela direita, a bola sobrou na entrada da área. Com muita vontade, Gabi Zanotti ganhou da zaga e, de esquerda, colocou no ângulo da goleira, abrindo o marcador. Um golaço.O domínio corintiano seguia, com o Timão criando chances de ampliar o placar. Porém, aos 45 minutos, a defesa alvinegra perdeu a bola, Micaelly invadiu a área e tocou na saída de Lelê, deixando tudo igual no placar para a Raposa.
Na segunda etapa, o Corinthians voltou melhor e, logo aos três minutos, Gabi Zanotti encontrou Cacau na esquerda. A camisa 13 deixou a bola quicar e emendou para o fundo da rede, deixando o Corinthians em vantagem.
O domínio alvinegro seguiu, com as donas da casa anulando as ações cruzeirenses. Chances eram criadas e o terceiro parecia perto. E ele veio aos 29, quando Tamires levantou bola na área pela esquerda e, de primeira, Gabi Portilho chapou para o gol. Foi o primeiro gol dela com a camisa alvinegra.
Fechando a goleada, aos 47, Pâmela aproveitou cobrança de escanteio e, na pequena área, fechou a goleada com o placar de 4 a 1, deixando o Timão com a mesma pontuação da liderança da tabela, sendo superado pelo Santos apenas no saldo de gols (o Peixe tem 16, contra 11 do Alvinegro).
Com 18 pontos na classificação e mantido no topo, o Corinthians volta a campo nesta quinta-feira, quando viaja até Porto Alegre para enfrentar o Internacional, às 19h30. A partida pela oitava rodada terá transmissão ao vivo da CBF TV.
Confira os gols da vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro: