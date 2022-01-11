Corinthians Free Fire anuncia line-up da equipe para a temporada 2022

Acabou a espera da Fiel para conhecer os jogadores que irão representar o Corinthians Free Fire em 2022. A Nomad Esports, atual gestora da equipe de esportes eletrônicos do Timão, anunciou a line-up oficial do time de mobile para este ano, que contará com a chegada de reforços importantes.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Essas contratações do Timão são: João Pedro "Memgod" Matayoshi, ex-FURIA e duas vezes integrante da Seleção LBFF, Wagner Vitor "VitinXP" Silva, ex-Team Solid, e Nicolas "Band" Jesus, que foi promovido da BDL (Bando de Loucos), a categoria de base da organização. O vídeo do anúncio da line-up pode ser visto no canal do YouTube do Corinthians Free Fire.

Além dos novos jogadores, o Corinthians Free Fire manteve os destaques Erik "Zenac" Borges, Kauan "Gelo" Torres e Ramon "Razure" Gomes, e o técnico Edik "Kied" da Silva, que segue no comando do time e será auxiliado pelo analista Antonio “Zultra” Pinho, ex-GOD.

- Estamos preparando a equipe para crescer ainda mais em 2022 e buscar o bicampeonato mundial, nosso principal objetivo esportivo do ano - declarou Cleber Fonseca, head de eSports do Corinthians Free Fire.Entre outras novidades que serão anunciadas em breve, o Corinthians Free Fire já trabalha na montagem de uma equipe multidisciplinar qualificada com fisioterapeuta, preparador físico, nutricionista e psicólogo, que darão suporte aos atletas, e em iniciativas para envolver ainda mais os fãs

- Estamos pensando no presente e no futuro do Corinthians Free Fire, planejando ações inovadoras para os nossos fãs e em formas de qualificar ainda mais a organização. Nos próximos meses anunciaremos e detalharemos diversas iniciativas, como uma peneira para novos jogadores, projetos com influenciadores e a Copa Corinthians - disse João Gava, CEO da Nomad eSports.

Confira a line-up completa do Corinthians Free Fire: Comissão Técnica

Edik “Kied” Silva - técnicoAntonio “Zultra” Pinho - analista

Jogadores

Eric “Zenac” BorgesKauan “Gelo” TorresRamon “Razure” GomesJoão Pedro “Mengod” MatayoshiWagner Vitor “VitinXP” SilvaNicolas “Band” Jesus