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Corinthians formaliza o interesse em Renato Gaúcho e empresário levará projeto para o treinador

Reunião terminou há pouco no CT Joaquim Grava, mas nada foi definido, nem mesmo valores foram apresentados. Um novo encontro deve acontecer em breve...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 16:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mai 2021 às 16:45
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
O Corinthians reforçou na tarde desta terça-feira o seu interesse na contratação de Renato Gaúcho como novo técnico do clube. Em encontro com o empresário do treinador, a diretoria corintiana deixou claro que o ídolo gremista é a prioridade, mas essa proposta ainda será levada ao profissional e nada foi definido em encontro que ocorreu no CT Joaquim Grava.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
GALERIA> Veja 30 técnicos brasileiros sem clube atualmente
Vale destacar que Renato não participou dessa primeira reunião, mas foi representado por Gerson Oldenburg, conhecido como Gauchinho. Como era previsto, o primeiro contato presencial serviu para entender as intenções de cada um neste momento. Enquanto o clube mostrou o projeto que tem e a realidade financeira atual, o agente explicou as expectativas do técnico.
Valores, tempo de contrato, lista de reforços e outras formalidades do tipo ainda não foram abordadas, segundo apurou o LANCE!. Isso deve acontecer somente após Gauchinho levar o "projeto Corinthians" para Renato avaliar se topa ou não entrar na negociação. Caso decida que não tem interesse em ouvir os termos do clube, as tratativas entre as partes serão interrompidas.
A decisão está com o técnico e se o sim para o prosseguimento das conversas for dado, o Timão terá que negociar os termos financeiros, que devem ser mais elevados do que o clube gostaria de pagar. A intenção é não fazer loucuras, então a diretoria conta com a apresentação do projeto e com o tamanho da agremiação para fazer com que Renato aceite uma adequação salarial.
O Corinthians aguarda um sinal do treinador e de seu empresário para definir os próximos passos, inclusive uma nova reunião. Como Renato é a prioridade do clube, as possibilidades serão esgotadas para que um novo nome seja tratado, de preferência que renda acerto rápido e acessível financeiramente.

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