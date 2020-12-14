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futebol

Corinthians folga nesta segunda e terá semana 'cheia' para treinar

Timão enfrenta o Goiás somente na próxima segunda-feira e terá mais um período longo de preparação para mais uma rodada do Brasileirão. Não há desfalques por suspensão...

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 17:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 dez 2020 às 17:37
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians ainda colhe os louros da grande vitória sobre o São Paulo, por 1 a 0, no último domingo, na Neo Química Arena. Nesta segunda-feira o elenco ganhou folga antes de entrar em mais uma semana "cheia" de preparação para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro, que será somente daqui sete dias, contra o Goiás, às 20h, pela 26ª rodada do Brasileirão-2020.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Segue o tabu! Veja os jogos da sequência invicta do Corinthians em Majestosos na Neo Química Arena
Assim como o período que antecedeu o Majestoso, o Timão voltará a ter um tempo significativo para treinar, que se inicia nesta terça-feira pela manhã e terminará no próximo domingo, também pela manhã, com todas as atividades no CT Joaquim Grava. Apenas na quarta-feira o trabalho será feito em duas etapas: treino pela manhã e fortalecimento muscular na parte da tarde.
Para a 26ª rodada, Vagner Mancini pode comemorar o fato de que pela primeira vez depois de cinco jogos ele não terá problemas com suspensões para escalar a equipe. Jô estará à disposição novamente após cumprir sua suspensão pelo vermelho direto diante do Fortaleza e nenhum dos pendurados levou cartão amarelo no clássico contra o São Paulo no último domingo.Os desfalques continuam sendo aqueles que só retornam em 2021, como Ruan Oliveira, Danilo Avelar e Gustavo Mantuan, todos com lesões ligamentares no joelho que já passaram por cirurgia. Dessa forma, o treinador terá o elenco completo para trabalhar as variações táticas, o que pode ajudar na readaptação de Jemerson, que ficou duas semanas em quarentena por conta da Covid-19.
Além disso, os jogadores que atuaram no Majestoso e colocaram a intensidade nos 90 minutos da partida, terão um período adequado de preparação para estar em um bom nível para enfrentar o Goiás na próxima segunda-feira. Mancini elogiou a condição física do elenco, trabalhada pelo preparador Flávio de Oliveira. Para o técnico já é uma evolução em seus dois meses de clube.
- É fundamental dizer que o trabalho do Flávio de Oliveira precisa ser elogiado, porque hoje temos um time muito interessante fisicamente, os atletas estão conseguindo fazer o que a gente pede, lá atrás tinha dificuldade porque era uma mudança de metodologia, hoje temos após 60 dias um grupo que entendeu as formas de jogar, mesmo quando baixa linha, baixa, mas é objetivo, tem saída rápida de contra-ataque, quando marca adiantado, marca para tentar roubar a bola e tentar fazer o gol. O Corinthians caminha dessa forma - comentou o comandante em entrevista coletiva pós-jogo.
Confira a programação corintiana divulgada nesta segunda-feira:
Segunda-feira, 14/12Folga
Terça-feira, 15/12Manhã – Treino
Quarta-feira, 16/12Manhã – TreinoTarde – Treino de fortalecimento
Quinta-feira, 17/12Tarde – Treino
Sexta-feira, 18/12Manhã – Treino
Sábado, 19/12Manhã – Treino
Domingo, 20/12Manhã – Treino
Segunda-feira, 21/1220h – Corinthians x Goiás

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