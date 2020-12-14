Corinthians folga nesta segunda e terá semana 'cheia' para treinar

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians ainda colhe os louros da grande vitória sobre o São Paulo, por 1 a 0, no último domingo, na Neo Química Arena. Nesta segunda-feira o elenco ganhou folga antes de entrar em mais uma semana "cheia" de preparação para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro, que será somente daqui sete dias, contra o Goiás, às 20h, pela 26ª rodada do Brasileirão-2020.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Assim como o período que antecedeu o Majestoso, o Timão voltará a ter um tempo significativo para treinar, que se inicia nesta terça-feira pela manhã e terminará no próximo domingo, também pela manhã, com todas as atividades no CT Joaquim Grava. Apenas na quarta-feira o trabalho será feito em duas etapas: treino pela manhã e fortalecimento muscular na parte da tarde.

Para a 26ª rodada, Vagner Mancini pode comemorar o fato de que pela primeira vez depois de cinco jogos ele não terá problemas com suspensões para escalar a equipe. Jô estará à disposição novamente após cumprir sua suspensão pelo vermelho direto diante do Fortaleza e nenhum dos pendurados levou cartão amarelo no clássico contra o São Paulo no último domingo.Os desfalques continuam sendo aqueles que só retornam em 2021, como Ruan Oliveira, Danilo Avelar e Gustavo Mantuan, todos com lesões ligamentares no joelho que já passaram por cirurgia. Dessa forma, o treinador terá o elenco completo para trabalhar as variações táticas, o que pode ajudar na readaptação de Jemerson, que ficou duas semanas em quarentena por conta da Covid-19.

Além disso, os jogadores que atuaram no Majestoso e colocaram a intensidade nos 90 minutos da partida, terão um período adequado de preparação para estar em um bom nível para enfrentar o Goiás na próxima segunda-feira. Mancini elogiou a condição física do elenco, trabalhada pelo preparador Flávio de Oliveira. Para o técnico já é uma evolução em seus dois meses de clube.

- É fundamental dizer que o trabalho do Flávio de Oliveira precisa ser elogiado, porque hoje temos um time muito interessante fisicamente, os atletas estão conseguindo fazer o que a gente pede, lá atrás tinha dificuldade porque era uma mudança de metodologia, hoje temos após 60 dias um grupo que entendeu as formas de jogar, mesmo quando baixa linha, baixa, mas é objetivo, tem saída rápida de contra-ataque, quando marca adiantado, marca para tentar roubar a bola e tentar fazer o gol. O Corinthians caminha dessa forma - comentou o comandante em entrevista coletiva pós-jogo.

Confira a programação corintiana divulgada nesta segunda-feira:

Segunda-feira, 14/12Folga

Terça-feira, 15/12Manhã – Treino

Quarta-feira, 16/12Manhã – TreinoTarde – Treino de fortalecimento

Quinta-feira, 17/12Tarde – Treino

Sexta-feira, 18/12Manhã – Treino

Sábado, 19/12Manhã – Treino

Domingo, 20/12Manhã – Treino