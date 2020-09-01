Corinthians finaliza preparação para enfrentar o Goiás; veja possível time

Na manhã desta terça-feira (1), o Corinthians encerrou sua preparação para mais um desafio válido pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quarta (02), às 19h15, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, o Alvinegro visita o Goiás pela sétima rodada da competição.

Segundo nota no site oficial do clube, o técnico Tiago Nunes aproveitou a atividade do dia para fazer os últimos ajustes na equipe. Ele realizou um trabalho coletivo, além de ter feito um trabalho específico de bolas paradas com o elenco. O treinador corintiano não poderá contar com o meia Ruan Oliveira que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e será operado na próxima semana pelo consultor médico do clube, Dr. Joaquim Grava, e sua equipe.