Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians finaliza preparação para enfrentar o Goiás; veja possível time

Técnico Tiago Nunes realizou trabalho coletivo e de bolas paradas para acertar os últimos detalhes da equipe. Timão enfrenta o Goiás, às 19h15, na Serrinha, em Goiânia
...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 15:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2020 às 15:01
Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Na manhã desta terça-feira (1), o Corinthians encerrou sua preparação para mais um desafio válido pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quarta (02), às 19h15, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, o Alvinegro visita o Goiás pela sétima rodada da competição.
Segundo nota no site oficial do clube, o técnico Tiago Nunes aproveitou a atividade do dia para fazer os últimos ajustes na equipe. Ele realizou um trabalho coletivo, além de ter feito um trabalho específico de bolas paradas com o elenco. O treinador corintiano não poderá contar com o meia Ruan Oliveira que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e será operado na próxima semana pelo consultor médico do clube, Dr. Joaquim Grava, e sua equipe.
O meio-campista Camacho, que foi desfalque no último jogo, foi liberado para os treinamentos. A escalação provável tem Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sidcley (Lucas Piton); Éderson, Cantillo e Luan (Araos); Ramiro, Léo Natel (Gustavo Mosquito) e Jô (Boselli).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista
Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
"Fizeram conosco, a gente vai fazer com eles", diz Lula sobre EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados