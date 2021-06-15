Corinthians finaliza preparação para encarar o Red Bull Bragantino; veja relacionados e provável time

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians fechou a preparação para mais uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quarta, às 20h30, o Timão recebe o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, pela quarta rodada da competição nacional. Jemerson está de volta ao elenco.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Antes da atividade do dia, o técnico Sylvinho levou os atletas para a sala de preleção e passou vídeos a eles. Em seguida, todos foram ao Campo 1 para o aquecimento. Pouco depois, no Campo 2, o treinador corintiano organizou um treino técnico em campo reduzido: duas equipes foram separadas e o objetivo era fazer gol em uma das duas pequenas metas colocadas na entrada da área.

Na última parte do treinamento, Sylvinho comandou um trabalho tático de olho no duelo de amanhã. Ao longo dessa atividade, o técnico, além de dar diversas orientações aos jogadores, criava situações de jogo para ajustar o posicionamento e a movimentação de cada um. Por fim, houve treino de bolas paradas ofensivas e defensivas, além de cobranças de pênalti.Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

A comissão técnica teve uma baixa de última hora: o atacante Jô sentiu dores na panturrilha da perna esquerda e não foi relacionado para a partida.

Por outro lado, o meia Gustavo Mantuan deu início à transição com a equipe de preparação física após terminar o período de recuperação com o departamento médico de uma lesão de ligamento cruzado anterior. Além disso, Jemerson, que estava em transição foi relacionado por Sylvinho.

Os outros desfalques do Corinthians são Caíque França (cirurgia para correção de hérnia inguinal), Danilo Avelar (lesão de ligamento cruzado anterior), Gabriel Pereira (lesão muscular no adutor da coxa esquerda) e Ruan Oliveira (transição), além de Otero, que serve a seleção venezuelana na Copa América.

Um provável Timão para enfrentar o RB é: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo e Roni; Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Luan.

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