Corinthians 'fez força' para que duelo contra o Guarani não fosse às 18h

A Federação Paulista de Futebol cogitou a ideia de colocar a partida entre Corinthians e Guarani, pelas quartas de final do Paulistão, às 18h na quinta-feira (24), mas o clube alvinegro fez força para que ela acontecesse uma hora mais tarde.O motivo da FPF querer inserir a partida às 18h foi por conta da partida entre Brasil e Chile, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, que acontece na mesma quinta-feira (24), às 20h30. Jogar a partida do Timão uma hora antes do que acontecerá daria uma margem de tempo entre o fim do jogo do Alvinegro Paulista e o início do compromisso da Seleção Brasileira.

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Contudo, os representantes corintianos fizeram força para que o duelo contra o Bugre, na Neo Química Arena, ocorresse às 19h, mesmo correndo o risco de, em caso de decisão por pênaltis, invadir o horário da partida da Seleção.

Para o Corinthians, realizar o seu confronto pelas quartas de final do Paulistão às 18h, horário onde comumente as pessoas estão deixando os seus locais de trabalho, principalmente por se tratar da cidade de São Paulo que possui trânsito intenso em horário de pico, como esse, seria benéfico, tanto para o clube, quanto para os seus torcedores, causando um número de corintianos aquém do esperado para uma partida decisiva como a que acontecerá contra o time de campinas.