Corinthians festeja vitória e manutenção do cinturão de Charles do Bronxs no UFC

As redes sociais do Corinthians foram à loucura com a vitória do lutador Charles do Bronxs sobre o americano Dustin Poirier na luta principal do UFC 269, realizada na madrugada deste domingo (12), em Las Vegas, nos Estados Unidos. O nocaute no terceiro round rendeu ao brasileiro a manutenção do cinturão na categoria peso-leve. Corintiano, Charles é embaixador do Timão há um mês. O triunfo contra Poirier, inclusive, foi o primeiro do lutador exercendo a função.

Antes da luta, as redes sociais do Corinthians eram só expectativa, já após o resultado foram diversos posts comemorando a vitória de Chales, inclusive um deles, já na parte da manhã deste domingo (12), com o esportista na cama com o cinturão e a legenda de bom dia. Todos os posts referentes a Charles do Bronxs carregavam a #AFavelaVenceu, mensagem que o próprio lutador levou ao mundo ao conquistar o cinturão dos médios, no UFC 262, em maio. O campeão foi criado em uma comunidade de Itapema, bairro localizado na cidade do Guarujá, Litoral Sul de São Paulo.

Entre as homenagens publicadas pelo Timão nas redes sociais, após a vitória deste fim de semana, o clube anunciou o teaser de uma possível ação que fará com o atleta.