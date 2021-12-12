Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Corinthians festeja vitória e manutenção do cinturão de Charles do Bronxs no UFC
futebol

Corinthians festeja vitória e manutenção do cinturão de Charles do Bronxs no UFC

Embaixador do Timão, lutador venceu o americano Dustin Poirier na madrugada deste domingo (12)...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 dez 2021 às 14:23

Publicado em 12 de Dezembro de 2021 às 14:23

As redes sociais do Corinthians foram à loucura com a vitória do lutador Charles do Bronxs sobre o americano Dustin Poirier na luta principal do UFC 269, realizada na madrugada deste domingo (12), em Las Vegas, nos Estados Unidos. O nocaute no terceiro round rendeu ao brasileiro a manutenção do cinturão na categoria peso-leve. Corintiano, Charles é embaixador do Timão há um mês. O triunfo contra Poirier, inclusive, foi o primeiro do lutador exercendo a função.
Antes da luta, as redes sociais do Corinthians eram só expectativa, já após o resultado foram diversos posts comemorando a vitória de Chales, inclusive um deles, já na parte da manhã deste domingo (12), com o esportista na cama com o cinturão e a legenda de bom dia. Todos os posts referentes a Charles do Bronxs carregavam a #AFavelaVenceu, mensagem que o próprio lutador levou ao mundo ao conquistar o cinturão dos médios, no UFC 262, em maio. O campeão foi criado em uma comunidade de Itapema, bairro localizado na cidade do Guarujá, Litoral Sul de São Paulo.
Entre as homenagens publicadas pelo Timão nas redes sociais, após a vitória deste fim de semana, o clube anunciou o teaser de uma possível ação que fará com o atleta.
Crédito: (Foto:Divulgação/Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados