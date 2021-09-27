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Corinthians feminino vê premiação por título brasileiro subir, mas ser 113 vezes menor em relação ao masculino

Ao bater o Palmeiras na decisão, as Brabas embolsaram R$ 290 mil, enquanto vencedor do Brasileirão masculino receberá R$ 33 milhões...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 19:51

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2021 às 19:51
Crédito: Marco Galvão/Ag.Corinthians
Campeão brasileiro no último domingo (26), ao vencer o Palmeiras por 3 a 1, na Neo Química Arena, o time feminino do Corinthians recebeu R$ 290 mil pela conquista. O valor é R$ 110 mil superior ao que a equipe embolsou pela conquista da mesma competição no ano passado, mas, ainda assim, representa somente 0,87% da quantia que a equipe masculina que vencer a Série A nesta temporada. Entre os homens, o time que levantar o caneco vai receber R$ 33 milhões. Com isso, o valor que a equipe campeã brasileira feminina recebe em relação a masculina é 113,8 menor.
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Atualmente na sexta colocação do Campeonato Brasileiro, o Corinthians, caso a competição terminasse hoje, receberia R$ 24,7 milhões, 83 vezes mais do que as 'Brabas' corintianas, que terminaram o Nacional no topo.
Os números se justificam pela diferença do apelo comercial entre ambas as competições, com o Brasileirão Masculino sendo alvo de milhões em reais pela compra dos direitos de transmissão e consequente venda de cotas de patrocinadores pelo detentor, enquanto o Feminino lidando com quantias muito inferiores para a sua realização.
Ainda assim, as cifras escancaram a disparidade entre gêneros em uma mesma modalidade esportiva.

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