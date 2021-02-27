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futebol

Corinthians Feminino terá patrocínio da Vitasay50+ na Copa Libertadores

Linha de suplementos alimentares da Hypera Pharma vai estampar espaço máster da camisa. Mais cedo, Colagrossi já havia antecipado o anúncio do acordo fechado...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 16:35

LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2021 às 16:35
Crédito: Divulgação/Corinthians
O Corinthians anunciou neste sábado o Vitasay50+, linha de suplementos alimentares da Hypera Pharma, como a nova patrocinadora da equipe de futebol feminina do para a disputa da Copa Libertadores Feminina, que começa no dia 5 de março, na Argentina, onde o clube buscará o tricampeonato.TABELA> Veja classificação e simulador da Libertadores Feminina clicando aqui
GALERIA> Cássio ajudou o Fla! Relembre casos em que clubes foram heróis para rivais
Mais cedo, no Twitter, José Colagrossi Neto já havia antecipado que o anúncio seria feito em breve, enquanto a zagueira Giovanna Campiolo acabou "vazando" o nome do novo patrocinador ao postar uma imagem com o novo uniforme no "Media Day" da equipe em seus stories no Instagram.
Com a parceria, a marca – cuja linha inclui Vitasay50+ Mulher A-Z, focado na saúde da mulher – estará como principal destaque no peito da camisa da equipe feminina do time paulista enquanto durar a competição.
Focada no público de 50 anos ou mais, com um portfólio construído a partir do entendimento de aspectos físicos, emocionais e das necessidades dessa faixa etária, a marca acredita na importância de apoiar e incentivar a prática esportiva em todas as gerações e, acima de tudo, promover a sororidade e o apoio mútuo entre as mulheres.
Atual campeão do torneio, o Corinthians vai em busca do tricampeonato e integra o grupo A ao lado das equatorianas do El Nacional, as peruanas do Universitario e as colombianas do América de Cali.
Em setembro de 2020, a Hypera Pharma, dona da marca Vitasay, já havia adquirido os naming rights da Neo Química Arena, pelos próximos 20 anos. Em janeiro deste ano, a Neo Química Vitaminas se tornou patrocinadora máster do time masculino. Todas as empresas são do mesmo conglomerado.

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