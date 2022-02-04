Corinthians feminino firma acordo para ter patrocínio máster durante a Supercopa do Brasil

O time feminino do Corinthians terá um novo patrocinador máster. Trata-se da galera.bet, site de apostas esportivas. O acordo entre a empresa e as atuais campeãs do Campeonato Paulista, Brasileiro e da Libertadores vai até o final da Supercopa do Brasil.> GALERIA: Veja técnicos brasileiros que estão sem clube

Ao contrário do masculino, a Supercopa do Brasil feminina, que está em sua primeira edição, é disputada no formato de mata-mata – em caso de empate, a decisão vai diretamente para a cobrança de pênaltis. Depois da rodada de estreia, estão previstas as semifinais para o dia 9/2 e a final para o dia 13/2.

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- A ideia do galera.bet com o patrocínio é promover cada vez mais o futebol feminino, que vem demonstrando um crescimento imenso no cenário nacional. O Corinthians é forte em todas as modalidades, e estamos extremamente felizes e orgulhosos por fazer parte da história que está sendo construída pelo futebol feminino - afirmou Ricardo Bianco Rosada, CMO do patrocinador.

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Para José Colagrossi, superintendente de Marketing, Comunicação e Inovação do Corinthians, a presença do galera.bet na camisa da equipe feminina do clube é mais uma prova da força da modalidade.

- Cada vez mais, as marcas percebem o potencial de exposição e retorno ao se vincular ao futebol feminino do Corinthians. O galera.bet, que já tem seu logo estampado no uniforme masculino, entende isso e chega em uma posição nobre na camisa das Brabas. Estamos muito felizes com essa parceria e esperamos comemorar bons resultados dela dentro e fora do campo - disse.

A estreia das Brabas do Corinthians na Supercopa do Brasil será no domingo (6), às 10h30, em Dérbi contra o Palmeiras, na Neo Química Arena. O jogo terá transmissão da TV Globo e Sportv.