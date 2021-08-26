Corinthians Feminino e sub-20 goleiam no Paulista; sub-23 empata no Brasileiro de Aspirantes

Crédito: Marco Galvão/Ag. Corinthians

O Corinthians teve uma tarde agitada nesta quinta-feira. Apesar de o profissional masculino estar em semana de treinos, o feminino, o sub-20 e o sub-23 tiveram compromissos por competições estaduais e nacionais. As corintianas e jovens de até 20 anos golearam no Paulistão de suas categorias, enquanto o Timão de Aspirante ficou no empate no Brasileirão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Pela terceira rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians Feminino venceu o São José, fora de casa, por 5 a 0 e manteve-se 100% na competição estadual. Jheniffer, Miriã, Victoria Albuquerque, Erika e Adriana marcaram os gols alvinegros. Contando todos os jogos do ano de 2021, portanto, também a edição 2020 da Copa Libertadores, o Timão soma agora 103 gols.

Já o Corinthians sub-20 recebeu na Fazendinha o Red Bull Bragantino, em partida válida pela 4ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da categoria. Com atuação segura, o Timãozinho venceu o duelo por 6 a 0. Os gols foram marcados por Cauê, Riquelme, Giovane (duas vezes), Ryan e Murillo.Enquanto isso, o Corinthians sub-23 não teve um resultado tão bom e apenas empatou em 0 a 0 com o Figueirense, fora de casa, pela segunda rodada da segunda fase do Brasileirão de Aspirantes. Foi o segundo empate do clube nessa etapa da competição, que classifica apenas os dois melhores do grupo. Atualmente, time de Parque São Jorge ocupa a terceira colocação na tabela.

Próximos Jogos

FemininoFerroviária x Corinthians - domingo (29/8) - 20h - Semifinal do Brasileirão

Sub-20Ceará x Corinthians - domingo (29/8) - 15h - Campeonato Brasileiro