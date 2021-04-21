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Corinthians fecha preparação para estreia na Sul-Americana; veja relacionados e provável time

Timão treinou na manhã desta quarta-feira pela última vez antes de viajar ao Paraguai para enfrentar o River Plate-PAR. Delegação realizou testes de Covid-19 e todos deram negativo...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 13:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2021 às 13:10
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã desta quarta-feira, o Corinthians encerrou a preparação para a estreia na Copa Sul-Americana. No CT Joaquim Grava, o Alvinegro fez o último treino antes da partida diante do River Plate-PAR, nesta quinta, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção-PAR.TABELA> Veja classificação e simulador da Copa Sul-Americana clicando aqui
GALERIA> Maratona do Corinthians: Mancini usou 27 jogadores em quatro jogos; veja
Após o aquecimento, no Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli), o técnico Vagner Mancini levou os atletas ao Campo 3 (Roberto Rivellino) para um trabalho tático com o time titular definido pensando na equipe paraguaia. Depois, comandou um treinamento de bolas paradas ofensivas e defensivas.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. As informações são fornecidas pela assessoria do clube.Para o jogo desta quinta-feira, Mancini deve trazer mudanças em relação ao time que era considerado titular e elas devem ocorrer do meio para frente. Camacho, Luan, Otero e Jô devem ganhar lugar na equipe, enquanto Cantillo, Vitinho, Rodrigo Varanda (machucado) e Cauê. Assim, um provável Corinthians é: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Camacho e Luan; Gustavo Mosquito, Otero e Jô.
Na última terça-feira, toda a delegação realizou testes RT-PCR para detecção de Covid-19 e os resultados foram negativos. A viagem para o Paraguai será na tarde desta quarta e o retorno para São Paulo será logo após a partida.
Daqueles 27 jogadores que participaram do rodízio durante a maratona, seis ficaram fora dos relacionados e não irão viajar. São eles: Léo Santos, Adson, Araos, Roni, Rodrigo Varanda (trauma no pé direito) e Raul Gustavo.
Confira os relacionados:Goleiros: Cássio, Guilherme e Matheus DonelliLaterais: Fábio Santos, Fagner e Lucas PitonZagueiros: Bruno Méndez, Gil, Jemerson e João VictorMeias: Camacho, Cantillo, Gabriel, Gabriel Pereira, Luan, Otero, Ramiro, Vitinho e XavierAtacantes: Cauê, Gustavo Silva, Jô e Léo Natel

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