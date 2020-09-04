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futebol

Corinthians fecha preparação para enfrentar o Bota; veja provável time

Na atividade do dia, o técnico Tiago Nunes realizou os últimos ajustes na equipe para a partida deste sábado, às 19h, na Neo Química Arena...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 19:28

LanceNet

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Publicado em 

04 set 2020 às 19:28
Na tarde desta sexta-feira, o Corinthians finalizou a preparação para o seu próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O Timão treinou no CT Joaquim Grava de olho na partida deste sábado, às 19h, na Neo Química Arena, diante do Botafogo, pela oitava rodada da competição nacional.
O técnico Tiago Nunes utilizou a atividade do dia para fazer os ajustes finais na equipe. Ele preparou um trabalho de finalizações e bolas paradas, além de acertar a parte tática com os atletas. Vale lembrar que a imprensa não tem acesso ao treino in loco por conta dos protocolos da retomada.Dessa forma, a escalação do time passa a ser uma incógnita, já que em entrevistas recentes Tiago falou em preservar alguns atletas durante a maratona de jogos pelo Brasileirão.
Um possível Corinthians para este sábado é: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Camacho, Cantillo e Luan; Ramiro, Gustavo Silva e Jô.
O Corinthians é o nono colocado na tabela de classificação com oito pontos. Vale lembrar que o Timão segue com uma partida a menos do que a maioria dos concorrentes.Divulgação/Corinthians

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