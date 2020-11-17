Corinthians faz treino tático e técnico em preparação para pegar o Grêmio

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians segue sua preparação para mais um jogo do Brasileirão-2020. Na manhã desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, o Timão fez o seu segundo treino de olho na partida diante do Grêmio, que acontece no próximo domingo, às 20h30, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada da competição nacional. Mauro Boselli e Ramiro sentiram e foram ausências no treinamento.A atividade do dia começou com o aquecimento comandado pelo preparador físico Flávio de Oliveira, no Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli). Na sequência, no Campo 4 (Cláudio Christovam de Pinho), Vagner Mancini preparou um treino tático em campo reduzido em que os atletas deveriam marcar pressão dentro das faixas do campo (defesa, meio-campo e ataque), enquanto a equipe com a posse era incentivada a dar passes entre as linhas para chegar ao gol rival.

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Na última parte, Mancini fez um treinamento técnico de ultrapassagem, simulando um contra-ataque. Em pequenas pausas, Anderson Batatais, auxiliar técnico do Corinthians, cruzava bolas na área para a linha defensiva cortar.Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco no CT Joaquim Grava por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. Sendo assim, as informações sobres os treinamentos são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

O atacante Mauro Boselli voltou a sentir a lombalgia e ficou em tratamento com a equipe de fisioterapeutas. Outro a ser poupado do treino foi o meio-campista Ramiro, que torceu o tornozelo direito na partida diante do Atlético-MG. Ele também ficou na fisioterapia, mas participará do trabalho físico marcado para esta tarde com o elenco. Ambos são dúvidas para domingo.

Para enfrentar o Grêmio, Mancini terá os retornos certos de Fábio Santos, que não pôde enfrentar o Atlético-MG por conta de cláusula contratual, Otero, que retorna da seleção da Venezuela, e Xavier, que cumpriu suspensão e volta a ficar à disposição do treinador. Os três devem ser titulares contra os gaúchos. Enquanto isso, Jemerson pode ser relacionado pela primeira vez e estrear.

Jô e Mateus Vital, diagnosticados com Covid-19, permanecem em isolamento, Cazares ainda está em recuperação de estiramento na coxa esquerda e, por isso, fora do jogo. Gustavo Silva, com estiramento na coxa direita, tem poucas chances de retornar. Roni, que levou o terceiro amarelo contra o Galo, está suspenso e é mais um que será desfalque certo no Corinthians.