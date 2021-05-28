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futebol

Corinthians faz treino tático de olho no duelo com o Atlético-GO

Técnico Sylvinho também promoveu atividade de marcação pressão e trabalhou bolas paradas ofensivas e defensivas. Timão ainda terá mais um treinamento antes da estreia...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 18:42

LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2021 às 18:42
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians deu sequência em sua preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 18h15, o Timão recebe o Atlético-GO, na Neo Química Arena, pela primeira rodada da competição nacional. Será também a estreia de Sylvinho.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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No Campo 3 (Roberto Rivellino), a equipe de preparação física organizou o aquecimento dos atletas. Na sequência, o técnico Sylvinho iniciou um trabalho de marcação pressão e passes em pequenos grupos de jogadores.
Logo depois, todos foram ao Campo 4 (Cláudio Christóvam de Pinho), onde o treinador comandou uma atividade tática com os jogadores. Por fim, Sylvinho promoveu um treinamento de bolas paradas ofensivas e defensivas.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
Mais uma vez o lateral-direito Matheus Alexandre, que voltou de empréstimo da Ponte Preta, participou da atividade e pode receber uma chance entre os relacionados em breve. Se aprovado pela comissão técnica, ele pode ser opção para a reserva de Fagner, uma posição carente no elenco desde a saída de Michel Macedo, que tem sido suprida com improvisações de jogadores.
O Timão encerra a preparação para encarar o Atlético-GO na tarde deste sábado. Depois do treino, o grupo ficará concentrado no hotel que fica dentro do CT Joaquim Grava. De lá, no domingo, a delegação vai direto para a Neo Química Arena, onde recebe o Atlético-GO, às 18h15, pelo Brasileirão-2021.

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