Corinthians faz treino com variações em preparação para o Majestoso

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta quarta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians realizou mais um treinamento de olho no clássico diante do São Paulo, que acontece no próximo domingo, às 18h15, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trabalho do dia teve roteiro bastante variado.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

Os atletas realizaram o aquecimento no Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli) sob as orientações do preparador físico Flávio de Oliveira. Na sequência, Vagner Mancini dividiu o grupo: meias e atacantes fizeram um trabalho de passes e movimentação, enquanto os zagueiros e laterais, comandados pelo auxiliar Anderson Batatais, fizeram treino específico de posicionamento.

Depois, novamente com o elenco dividido, enquanto uma parte dos jogadores realizou cruzamentos e finalizações, os demais participaram de um trabalho de posse de bola e pressão em espaço reduzido. Por fim, Mancini organizou um treino tático focado no Majestoso do próximo domingo.Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria do clube.

Para o Majestoso, o treinador corintiano não poderá contar com Jô, expulso diante do Fortaleza, mas terá as voltas de Jonathan Cafú, que se recuperou de resfriado, e de Bruno Méndez, que cumpriu suspensão do STJD e já está novamente à disposição. Além de Jemerson, que cumpriu quarentena e treina com o elenco desde segunda-feira. Quem deve voltar a figurar entre os relacionados é Boselli, que nem sequer viajou para o Ceará na última semana.