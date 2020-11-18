Corinthians faz trabalho tático por setores em treino de olho no Grêmio

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o terceiro treino preparatório para encarar o Grêmio. A partida diante da equipe gaúcha acontece no próximo domingo, às 20h30, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade foi a presença de Ramiro treinando em campo com a fisioterapia, após sentir o tornozelo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

Os atletas realizaram o aquecimento no Campo 1 (Ronaldo Soares GiovanellI) sob a supervisão do preparador físico Flávio de Oliveira. Em seguida, no Campo 3 (Roberto Rivellino), o técnico Vagner Mancini organizou um trabalho tático setorizado, para aperfeiçoar jogadas ofensivas e também de contra-ataque.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. Sendo assim, as informações são fornecidas pelo clube.Para a partida deste domingo, o técnico Vagner Mancini voltará a ter à disposição o meio-campista Xavier, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na última rodada. A comissão técnica aguarda o retorno do meia Otero, que estava representando a seleção da Venezuela nas Eliminatórias. Fábio Santos é outro que tem retorno certo e Jemerson pode fazer sua estreia.

O meio-campista Ramiro, que havia sofrido entorse no tornozelo na última partida, apresentou boa recuperação e já fez atividade em campo sob supervisão da equipe de fisioterapeutas do Departamento Médico. Já o meia Cazares, que se recupera de um estiramento na coxa esquerda, treinou na academia. Jô e Mateus Vital, com Covid, permanecem em quarentena.

Gustavo Silva, com estiramento na coxa direita, tem poucas chances de retornar, assim como Boselli, que voltou a sentir uma lombalgia e está novamente em tratamento. Roni, que levou o terceiro amarelo contra o Galo, está suspenso e é mais um que será desfalque certo no Corinthians.