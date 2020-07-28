Corinthians faz trabalho tático de olho no Red Bull Bragantino

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians treinou na tarde desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, de olho no duelo com o Red Bull Bragantino, que acontece nesta quinta-feira, às 19h, no Morumbi, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, em confronto que será decidido em jogo único. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.Após os atletas se dedicarem à recuperação física na última segunda-feira, a comissão técnica organizou um trabalho tático e coletivo. O técnico Tiago Nunes participou ativamente do treinamento, passando instruções sobre movimentação e posicionamento. Como parte do protocolo desta retomada, a imprensa não pode acompanhar as atividades do elenco in loco.

Enquanto as quartas de final não chegam para o Timão, os jogadores continuam comemorando a classificação heroica conquistada no último domingo, mas não deixam de projetar a próxima fase da competição. Luan é um desses casos. Para o meio, agora será um novo campeonato.

- Acreditamos a todo momento que iríamos classificar. Ficamos muito tempo parados, mas sabíamos da importância de vencer. Agora é outro campeonato. Vamos fazer de tudo para fazer um grande jogo na quinta-feira - destacou o meia Luan ao site oficial do clube.O atacante Boselli, que realizou uma cirurgia após sofrer uma fratura na face, já teve alta hospitalar e repousa em casa, antes de retornar ao CT Joaquim Grava. A expectativa é de que na próxima semana, com máscara, o argentino retome as atividades físicas, mas a volta aos jogos deve demorar e vai depender de avaliações constantes do Departamento Médio do Corinthians.