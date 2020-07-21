Corinthians faz trabalho posicional e volta a treinar bolas paradas

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o seu penúltimo treino antes da reestreia no Campeonato Paulista, na próxima quarta, às 21h30, na Arena, diante do Palmeiras, pela 11ª rodada da primeira fase do estadual. O trabalho, no período vespertino, já é uma adaptação à rotina dos jogos, uma vez que o time vinha treinando na parte da manhã.A atividade do dia começou com o aquecimento dos atletas sob a orientação da equipe de preparação física. Na sequência, já de olho no Dérbi, o técnico Tiago Nunes realizou um treinamento posicional sem enfrentamento.

Neste momento, segundo relato do site oficial do clube, o comandante aproveitou para orientar cada um dos jogadores. Depois, assim como fez no último domingo, o treinador corintiano trabalhou a bola parada ofensiva e defensiva da equipe. Vale lembrar que a imprensa não pode acompanhar os treinamentos no CT por conta do protocolo estabelecido nesta retomada.Negociado com o Athletico-PR nesta segunda-feira, Pedro Henrique e Richard não participaram da atividade e devem se apresentar ao novo clube nos próximos dias. O zagueiro teve 60% de seus direitos vendidos por 1 milhão de euros (R$ 6,1 milhões) e outros 40% pertencem a ele mesmo, enquanto o volante foi emprestado até o fim de 2021 por 500 mil euros (R$ 3,05 milhões).

A dúvida fica por conta do substituto de Pedro na zaga. Bruno Méndez e Danilo Avelar são os candidatos, já que Léo Santos sentiu dores no joelho direito e está fora da partida. Sendo assim, um provável time para enfrentar o Palmeiras é: Cássio; Fagner, Bruno Méndez (Danilo Avelar), Gil e Sidcley; Gabriel, Camacho, Ramiro e Luan; Everaldo e Boselli.

Recém-contratado, Léo Natel já teve seu nome publicado no BID e poderá ser inscrito no Paulistão, mas o mesmo ainda não aconteceu com Jô, que não deverá estar em campo na fase de grupos do estadual. Isso só acontecerá se o time passar para as quartas de final, abrindo nova janela de inscrições.