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futebol

Corinthians faz penúltimo treino em preparação para o Majestoso

Técnico Vagner Mancini aproveitou a atividade do dia para realizar mais um treinamento tático de olho no clássico deste domingo. Parte do grupo fez trabalhos complementares...

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 13:36

LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2020 às 13:36
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Nesta sexta-feira pela manhã, o Corinthians realizou o penúltimo treino antes do clássico diante do São Paulo. O Timão recebe o rival no próximo domingo, às 18h15, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
No Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli), o preparador físico Flávio de Oliveira comandou o aquecimento. Na sequência, os atletas foram ao Campo 3 (Roberto Rivellino), onde o técnico Vagner Mancini realizou um trabalho tático de olho no Majestoso. Ele orientou bastante a equipe ao longo da atividade.
Já na reta final, alguns atletas permaneceram no gramado para trabalhos complementares. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. Assim, as informações são fornecidas pelo clube.Para o Majestoso, o treinador corintiano não poderá contar com Jô, expulso diante do Fortaleza, mas terá as voltas de Jonathan Cafú, que se recuperou de resfriado, e de Bruno Méndez, que cumpriu suspensão do STJD e já está novamente à disposição. Além de Jemerson, que cumpriu quarentena e treina com o elenco desde segunda-feira. Quem pode voltar a figurar entre os relacionados é Boselli, que nem sequer viajou para o Ceará na última semana.
Apesar do treino fechado e dúvidas no ataque e na zaga, uma possível escalação é: Cássio; Fagner, Bruno Méndez (Jemerson), Gil e Fábio Santos; Gabriel e Cantillo; Ramiro, Luan (Cazares) e Otero; Matheus Davó (Boselli).
O Timão encerra a preparação para o clássico na manhã deste sábado. Após o treinamento, a delegação já permanecerá concentrada no Hotel Gildásio Miranda, que fica dentro do CT. Atualmente o Corinthians ocupa a 11ª posição na tabela com 30 pontos, enquanto o São Paulo é o líder, com 50.

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