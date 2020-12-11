Corinthians faz penúltimo treino em preparação para o Majestoso

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Nesta sexta-feira pela manhã, o Corinthians realizou o penúltimo treino antes do clássico diante do São Paulo. O Timão recebe o rival no próximo domingo, às 18h15, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

No Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli), o preparador físico Flávio de Oliveira comandou o aquecimento. Na sequência, os atletas foram ao Campo 3 (Roberto Rivellino), onde o técnico Vagner Mancini realizou um trabalho tático de olho no Majestoso. Ele orientou bastante a equipe ao longo da atividade.

Já na reta final, alguns atletas permaneceram no gramado para trabalhos complementares. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. Assim, as informações são fornecidas pelo clube.Para o Majestoso, o treinador corintiano não poderá contar com Jô, expulso diante do Fortaleza, mas terá as voltas de Jonathan Cafú, que se recuperou de resfriado, e de Bruno Méndez, que cumpriu suspensão do STJD e já está novamente à disposição. Além de Jemerson, que cumpriu quarentena e treina com o elenco desde segunda-feira. Quem pode voltar a figurar entre os relacionados é Boselli, que nem sequer viajou para o Ceará na última semana.

Apesar do treino fechado e dúvidas no ataque e na zaga, uma possível escalação é: Cássio; Fagner, Bruno Méndez (Jemerson), Gil e Fábio Santos; Gabriel e Cantillo; Ramiro, Luan (Cazares) e Otero; Matheus Davó (Boselli).