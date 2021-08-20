Corinthians faz penúltimo treino antes de enfrentar o Athletico-PR; confira a provável escalação

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O Corinthians realizou na tarde desta sexta-feira (20), o seu penúltimo treinamento de preparação para enfrentar o Athletico-PR, neste domingo (22), às 16h, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na atividade realizada no CT Joaquim Grava, primeiramente o técnico Sylvinho comandou um trabalho onde um grupo com inferioridade numérica tentava tomar a bola de outro em superioridade, exercício chamado rondo.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosPosteriormente, a comissão técnica separou o grupo entre os zagueiros e laterais e os meias e atacantes. Os defensores trabalharam com o treinador corintiano, enquanto os jogadores ofensivos foram orientados pelo auxiliar-técnico Doriva.

No fim, ainda houve uma atividade de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Alguns jogadores permaneceram no gramado mesmo após o fim do treinamento, para aprimorar cobranças de falta e pênalti.

O Timão encerra a sua preparação para encarar o Furacão na manhã deste sábado (21). Na parte da tarde, os atletas relacionados viajam para Curitiba.