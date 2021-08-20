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Corinthians faz penúltimo treino antes de enfrentar o Athletico-PR; confira a provável escalação

Na atividade desta sexta-feira (20), o técnico Sylvinho dividiu o elenco entre os atletas de defesa e ataque...

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 18:59

LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2021 às 18:59
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O Corinthians realizou na tarde desta sexta-feira (20), o seu penúltimo treinamento de preparação para enfrentar o Athletico-PR, neste domingo (22), às 16h, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Na atividade realizada no CT Joaquim Grava, primeiramente o técnico Sylvinho comandou um trabalho onde um grupo com inferioridade numérica tentava tomar a bola de outro em superioridade, exercício chamado rondo.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosPosteriormente, a comissão técnica separou o grupo entre os zagueiros e laterais e os meias e atacantes. Os defensores trabalharam com o treinador corintiano, enquanto os jogadores ofensivos foram orientados pelo auxiliar-técnico Doriva.
No fim, ainda houve uma atividade de bolas paradas ofensivas e defensivas.
Alguns jogadores permaneceram no gramado mesmo após o fim do treinamento, para aprimorar cobranças de falta e pênalti.
O Timão encerra a sua preparação para encarar o Furacão na manhã deste sábado (21). Na parte da tarde, os atletas relacionados viajam para Curitiba.
O provável Corinthians que deve iniciar contra o clube paranaense tem: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel; Gustavo Mosquito, Giuliano, Roni e Adson; Jô.

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