Corinthians faz penúltima atividade de olho no Bragantino

O Corinthians seguiu nesta sexta-feira (6) a sua preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino, neste domingo (8), às 18h, no estádio Nabi Abi Chedid, pela quinta rodada do Brasileirão.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história do Timão> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no BrasileirãoOs jogadores que atuaram mais do que 45 minutos contra o Deportivo Cali, na Colômbia, pela Libertadores, na última quarta-feira (4), fizeram apenas um trabalho regenerativo no CT Joaquim Grava, enquanto ao demais participaram de uma atividade de enfrentamento em campo reduzido promovida pelo técnico Vítor Pereira.
Seis jogadores da base corintiana completaram o treinamento desta sexta-feira (6): além do lateral-direito Léo Maná, os meias Guilherme Biro e Matheus Araújo, e os atacantes Felipe Augusto e Giovane, que são presenças constantes nas atividades da equipe principal, o zagueiro Murilo também foi chamado por VP para fechar os trabalhos.
O lateral-direito Fagner, diagnosticado com uma entorse no tornozelo direito, e o meia Luan, com um novo problema no quadril esquerdo, passaram a integrar o Departamento Médico.
O Timão encerra os trabalhos visando o Massa Bruta na tarde deste sábado (7).