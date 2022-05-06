Corinthians faz penúltima atividade de olho no Bragantino

O Corinthians seguiu nesta sexta-feira (6) a sua preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino, neste domingo (8), às 18h, no estádio Nabi Abi Chedid, pela quinta rodada do Brasileirão.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história do Timão> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no BrasileirãoOs jogadores que atuaram mais do que 45 minutos contra o Deportivo Cali, na Colômbia, pela Libertadores, na última quarta-feira (4), fizeram apenas um trabalho regenerativo no CT Joaquim Grava, enquanto ao demais participaram de uma atividade de enfrentamento em campo reduzido promovida pelo técnico Vítor Pereira.