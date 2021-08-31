Corinthians faz oferta e entra na briga pelo zagueiro David Luiz

O Corinthians apresentou uma proposta pelo zagueiro David Luiz nesta terça-feira (31).TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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O Timão entrou oficialmente na briga pelo jogador, que está livre de contrato desde o dia 1° de julho e também interessa Benfica e Sporting, de Portugal, que também já fizeram ofertas pelo defensor de 34 anos.
O Atlético-MG foi outra equipe que se colocou como interessada. O Flamengo monitora a situação.
Como está livre de contrato, David Luiz não está a mercê da janela de transferências e pode ser inscrito no futebol brasileiro até o dia 24 de setembro. No caso das propostas dos clubes portugueses a situação é a mesma, pois o atleta possui cidadania europeia.