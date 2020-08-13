Corinthians faz bom 1° tempo, mas cansaço e falta de opções prejudicam

Crédito: Rodrigo Coca/Corinthians

A partida entre Atlético-MG e Corinthians pode ser dividida em duas fases para o torcedor corintiano. A primeira, de alegria, e a segunda, que determinou o resultado, de tristeza. Tiago Nunes começou o jogo com Araos na vaga de Luan e uma defesa remendada, com Michel Macedo, Bruno Méndez e Sidcley.

No entanto, quem esperava um início ruim do Timão se enganou. Apesar de levar pressão dos atleticanos, dava para notar que a estratégia do Corinthians era bem planejada: se defender, sair nos contra-ataques e aproveitar o erro do adversário. E foi isso que aconteceu aos doze minutos, quando o Timão marcou pressão, recuperou a bola e Jô marcou o primeiro.

Em vantagem no placar, o Corinthians se tranquilizou no jogo e, logo depois, marcou em uma jogada que lembrou o Corinthians de 2015, comandado por Tite. Vital tocou para Jô, que fez o pivô e rolou de calcanhar para Araos, grata surpresa do time, ampliar. Atrás, o Timão contava com grandes defesas de Cássio, que segurava as pontas no sistema defensivo. O intervalo chegou, o segundo tempo começou e, com ele, a degringolada do Timão. Sampaoli mexeu no intervalo e colocou Savarino e Hyoran, substituições que pareceram surpreender a equipe corintiana. Em um apagão, o Alvinegro levou três gols em quinze minutos, sofrendo a virada na estreia do Brasileirão. Cássio, que estava bem na partida, falhou no primeiro gol e poderia ter espalmado para fora no segundo.

Outro ponto que atrapalhou o clube foi o cansaço. Com uma desgastante final disputada no último sábado, o Corinthians viu o fôlego ir diminuindo ao longo da partida. Com isso, Tiago Nunes teve que mexer e colocou diversos atletas da base, como Gabriel Pereira e Rhuan, fazendo suas estreias no profissional.