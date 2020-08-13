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futebol

Corinthians faz bom 1° tempo, mas cansaço e falta de opções prejudicam

Comandados de Tiago Nunes fazem um bom primeiro tempo, mas cansam na segunda etapa e por pouco não levam uma goleada. Faltou criatividade e peças de reposição...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 08:00

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 08:00

Crédito: Rodrigo Coca/Corinthians
A partida entre Atlético-MG e Corinthians pode ser dividida em duas fases para o torcedor corintiano. A primeira, de alegria, e a segunda, que determinou o resultado, de tristeza. Tiago Nunes começou o jogo com Araos na vaga de Luan e uma defesa remendada, com Michel Macedo, Bruno Méndez e Sidcley.
No entanto, quem esperava um início ruim do Timão se enganou. Apesar de levar pressão dos atleticanos, dava para notar que a estratégia do Corinthians era bem planejada: se defender, sair nos contra-ataques e aproveitar o erro do adversário. E foi isso que aconteceu aos doze minutos, quando o Timão marcou pressão, recuperou a bola e Jô marcou o primeiro.
Em vantagem no placar, o Corinthians se tranquilizou no jogo e, logo depois, marcou em uma jogada que lembrou o Corinthians de 2015, comandado por Tite. Vital tocou para Jô, que fez o pivô e rolou de calcanhar para Araos, grata surpresa do time, ampliar. Atrás, o Timão contava com grandes defesas de Cássio, que segurava as pontas no sistema defensivo. O intervalo chegou, o segundo tempo começou e, com ele, a degringolada do Timão. Sampaoli mexeu no intervalo e colocou Savarino e Hyoran, substituições que pareceram surpreender a equipe corintiana. Em um apagão, o Alvinegro levou três gols em quinze minutos, sofrendo a virada na estreia do Brasileirão. Cássio, que estava bem na partida, falhou no primeiro gol e poderia ter espalmado para fora no segundo.
Outro ponto que atrapalhou o clube foi o cansaço. Com uma desgastante final disputada no último sábado, o Corinthians viu o fôlego ir diminuindo ao longo da partida. Com isso, Tiago Nunes teve que mexer e colocou diversos atletas da base, como Gabriel Pereira e Rhuan, fazendo suas estreias no profissional.
Garra não faltou e Jô ainda quase empatou a partida nos acréscimos. Porém, vitória para os atleticanos e coisas para melhorar na equipe corintiana.

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