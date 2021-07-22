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futebol

Corinthians faz acordo com Sidcley para pagar dívida em 20 parcelas

Jogador cobrou na Justiça valores em débito referentes ao FGTS, férias e 13º salário, por conta de sua segunda passem pelo Timão. Clube conseguiu reduzir a quantia no acordo...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 16:11

LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2021 às 16:11
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians conseguiu resolver um de seus problemas relacionados a Justiça do Trabalho ao fazer um acordo com Sidcley, que deixou o clube no fim do ano passado, quando estava emprestado pelo Dynamo de Kiev. Com isso, o clube consegue reduzir a quantia pedida inicialmente quase pela metade. A informação foi dada primeiramente pelo GE e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Quando entrou na Justiça, o lateral-esquerdo pediu R$ 1,5 milhão por conta de valores não pagos de FGTS, férias e 13º salario. No entanto, com o acordo feito entre as partes, a quantia total que o clube arcará será de R$ 800 mil, dos quais R$ 536 mil serão divididos em 20 parcelas, que começam a ser quitadas em agosto deste ano e estão previstas para terminar em março de 2023.
O restante do valor, ou seja, R$ 264 mil, está relacionado ao Fundo de Garantia, e precisa ser quitado até dezembro deste ano. A primeira parte citada acima diz respeito a férias, valores proporcionais de 13º salario e honorários.
- Conversamos com o Corinthians por um acordo desde o início. O clube também sempre mostrou disposto a resolver a situação e há o respeito de ambas as partes. O Sidcley tem muito carinho pelo clube e pela torcida - disse Dyego Tavares, advogado do jogador, ao LANCE!
Sidcley teve duas passagens pelo Corinthians: a primeira em 2018, quando fez 29 jogos e marcou três gols, conquistando o título paulista, e em 2020, quando fez apenas 19 jogos e não marcou gols, com uma passagem bem discreta. Em ambos os momentos ele chegou emprestado no Parque São Jorge.

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