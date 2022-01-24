Corinthians expande acordo, e patrocinadora do time feminino estampará o uniforme masculino

Corinthians e Spani Atacadista anunciaram na tarde de segunda-feira (24) uma expansão da parceria entre a rede de atacarejo e o clube. A patrocinadora máster do time feminino estará presente também no masculino, com seu logo estampado na barra traseira da camisa do uniforme de jogo. A mesma posição será ocupada pela marca na camisa da equipe feminina. O contrato para as duas modalidades é válido até dezembro de 2023, e a Spani estará no uniforme da equipe contra a Ferroviária, na estreia do clube pelo Paulistão.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos

A parceria no futebol entre a Spani e o Time do Povo começou no ano passado, quando a atacadista tornou-se patrocinadora máster do time de futebol feminino e teve sua marca estampada nos uniformes de treino e da comissão técnica do time masculino, além de ocupar espaços publicitários na Neo Química Arena.

- Para o Corinthians, é uma enorme satisfação contar com a Spani como patrocinadora tanto do time feminino quanto do masculino. Esta é uma parceria de sucesso e, com a força do Vale do Paraíba, teremos um caminho cada vez mais vitorioso - destacou Duilio Monteiro Alves, presidente do Timão.

Cléber Gomez, diretor-presidente do Grupo Zaragoza (empresa detentora da bandeira Spani Atacadista), vê o patrocínio como fonte de um valor incalculável para a empresa.

- O Corinthians está entre os maiores clubes do mundo, e poder aliar a nossa marca para fazer parte da história de um time que extrapola fronteiras é uma oportunidade que toda empresa busca. Tenho certeza de que teremos um ótimo retorno de identidade para a nossa marca e que esta parceria será marcada com conquistas de ambos os lados - disse Cléber.

Com a chegada da Spani Atacadista e as saídas da Midea e Positivo, a equipe masculina inicia a temporada de 2022 com nove patrocinadores.

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PATROCINADORES DO TIME MASCULINO DO CORINTHIANS

Vitaminas Neo Química - Máster - Dezembro de 2025Banco BMG - Mangas - Dezembro de 2026Ale - Parte superior frontal da camisa - Agosto de 2022Taunsa - espaço ainda não revelado - Dezembro de 2023Mercado Bitcoin - Barra frontal da camisa - Dezembro 2022Guaraná Poty - Parte traseira do calção - Dezembro de 2022Galera Bet - Ombros - Julho de 2025Cartão de Todos - Parte da frente do calção - Abril 2022Spani Atacadista - barra traseira da camisa - Dezembro 2023

Sobre o Grupo Zaragoza

Fundado em 2003, o Grupo Zaragoza optou em investir no Atacarejo, termo brasileiro que reúne as duas formas tradicionais de comércio – o atacado e o varejo, com os conceitos de self-service (autosserviço) e cash & carry (pague e leve). De acordo com o ranking da ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados), a Spani Atacadista é a rede que mais cresce no Brasil e está entre as 15 maiores empresas do segmento de Atacarejo do país.

O grupo manteve seu ritmo acelerado de crescimento em 2021, mesmo com o impacto da pandemia. O resultado deste investimento fará com que encerre o ano com 37 unidades, um novo CD e registre um faturamento de R$ 4,2 bilhões.