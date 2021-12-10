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Corinthians estuda o nome e tem interesse em Kanu, do Botafogo; negociação promete ser difícil

Em busca de reforços para a defesa, Timão mira jogador criado nas categorias de base do Glorioso, que promete fazer jogo duro para liberar atleta...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2021 às 12:25

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 12:25

O Corinthians já tem o primeiro alvo para a defesa visando a disputa da Libertadores em 2022: Kanu, do Botafogo. O Timão estuda o nome do zagueiro de 24 anos para a próxima temporada, mas as negociações não prometem ser fáceis, isso porque o Glorioso promete colocar uma postura irredutível nas conversas.+ Diretor de futebol do Corinthians garante permanência de Sylvinho
A situação financeira do Corinthians também pesa para uma possível dificuldade para a negociação ter um final feliz. O Timão não tem recursos para oferecer dinheiro ao Botafogo - os recentes negócios do time paulista são na base das luvas e salários, sem custos de transferência. A equipe teria que, possivelmente, oferecer jogadores em troca.
Vale ressaltar que ainda não há uma proposta oficial na mesa do Botafogo pelo Kanu, apenas o interesse do Corinthians. Pela postura do Alvinegro em situações do passado - com o São Paulo, por exemplo -, o clube tem noção da possível dificuldade.
O Botafogo, por outro lado, reluta sobre a ideia. A meta do clube para 2022 é arrecadar R$ 60 milhões em vendas de jogadores. Por isso, a prioridade da equipe, acima de tudo, é conseguir dinheiro. A única maneira do Alvinegro não aceitar isso seria com uma proposta praticamente 'irrecusável' envolvendo jogadores do Timão vinda do outro lado.
Por essa postura, o Corinthians monitora o jogador, mas entende que a situação é complicada. A equipe comandada por Sylvinho sabe que não possui recursos para entrar em concorrência pelo zagueiro, um dos destaques do Botafogo e um dos principais da posição na última Série B do Brasileiro.
O atual contrato de Kanu com o Botafogo, vale lembrar, acaba em dezembro de 2022. Ou seja, o zagueiro pode assinar pré-contrato com qualquer equipe e deixar o Alvinegro de graça a partir de julho - isso, claro, se não houver uma renovação no meio do caminho.
Crédito: KanufoipeçafundamentalnotítulodaSérieBpeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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