Corinthians estabelece sequência e Mancini vê margem para melhora

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians atingiu um novo patamar no Campeonato Brasileiro com mais uma vitória na competição, dessa vez em cima do Botafogo, por 2 a 0, no Nilton Santos. Essa mudança no horizonte do clube, que passa a sonhar com uma vaga na Libertadores, não é por um triunfo isolado, mas sim por uma sequência e para Vagner Mancini, essa evolução tende a ser ainda maior.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Neste momento, são três vitórias consecutivas no Brasileirão: 1 a 0 sobre o São Paulo, 2 a 1 sobre o Goiás e 2 a 0 sobre o Bota, algo que não acontecia desde o Paulistão, quando foram quatro triunfos seguidos que levaram o Timão para a final do estadual. Desde então, houve um período muito grande de oscilação, sendo quebrado apenas diante do Esmeraldino, que estabeleceu a primeira vez em que o Alvinegro conseguiu vencer duas partidas em sequência.

A evolução nos resultados é também fruto da evolução no desempenho da equipe, que passou a ter um padrão de jogo, uma escalação definida e uma melhora gradativa por setores. Primeiro foi a defesa e depois foi o ataque, que ainda é o ponto no qual Vagner Mancini vê margem para melhora, já que diante do Botafogo muitas chances de gol foram desperdiçadas.

- Acho que a gente poderia ter matado o jogo antes, nós tivemos inúmeras oportunidades que não foram aproveitadas, mas o fato de estarmos chegando na cara do gol e criando também é uma situação satisfatória, porque faz com que a gente entenda que o Corinthians está em evolução e que tem margem para melhora - afirmou o treinador corintiano em entrevista coletiva.Ainda que veja pontos a serem melhorados pelo time, Mancini se diz satisfeito pelo que tem observado nos treinamentos e nos jogos. Neste momento, são seis partidas sem derrota, a segunda maior invencibilidade do Brasileirão, perdendo apenas para o Grêmio, que está há 12 duelos sem perder.

- Eu estou satisfeito, porque tenho visto muita evolução na equipe, lógico que dentro de todos os parâmetros daquilo que a gente faz ao longo da semana, nos treinamentos, a gente quer ver nos jogos e eu tenho visto isso, tenho visto um grupo de jogadores que está se doando, está tentando ao máximo fazer aquilo que está sendo passado e o mais importante: acreditando naquilo que está sendo passado - comentou o comandante alvinegro.

Depois de atingir essas sequências importantes em termos de números e que foram essenciais para que o Corinthians começasse a sonhar com uma classificação para a Libertadores, o elenco terá mais de duas semanas para se preparar para o próximo compromisso e receberá folga de quatro dias para o Ano Novo. Para Mancini, vê a união como um fator do sucesso do Timão.

- Nós só vamos jogar daqui 17 dias, então há necessidade de dar uma folga aos atletas para que eles possam se recuperar dessa sequência de jogos, terceira vitória seguida, sexta partida invicta, acho importante como números, Corinthians nunca havia vencido aqui no Nilton Santos, então é um tabu que se quebra também, acho que diante de tudo isso, eu vejo além de muita evolução, uma satisfação muito grande daqueles que trabalham no Corinthians hoje e que sabem que de mãos dadas a gente vai alcançar nosso objetivo - concluiu.