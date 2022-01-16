Corinthians está perto de fechar com reforço para a zaga; veja as chegadas, saídas e sondagens do Timão para 22

De olho na temporada de 2022, o Corinthians tem nomes importantes em pauta para reforçar o elenco. O primeiro deles, foi o volante Paulinho, que estava sem clube desde que deixou o Al-Ahli, da Arábia Saudita, e foi anunciado pelo clube.

Agora a busca é pelo sonhado centroavante, e Diego Costa é o alvo da vez. Enquanto isso, Bruno Melo deve ser anunciado em breve e foram encaminhadas as contratações do goleiro Ivan, da Ponte Preta, e o zagueiro Robson Bambu, por empréstimo do Nice, da França. TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui​GALERIA> Relembre 15 momentos marcantes de Paulinho pelo Corinthians

Veja, abaixo, a movimentação do Corinthians no mercado para o ano de 2022:

CONTRATAÇÕES DO CORINTHIANS

O principal alvo do Corinthians para a temporada é um centroavante, e o TImão está atrás de um atleta de nome para a posição. Cavani foi o grande sonho, negociação chegou a ser aberta, mas o jogador apontou que deve ficar no Manchester United, da Inglaterra, pelo menos até o fim do seu contrato, que se encerra em junho. Luis Suárez foi outro sonho, mas nem quis abrir conversas. Diego Costa, então, despontou como possível nome, pois negocia a sua rescisão com o Atlético-MG. A diretoria corintiana monitora a situação, mas sabe que a contratação de Costa possui alguns empecilhos , como a preferência do atleta em jogar na Europa e as altas cifras.

A zaga é outra posição que o Time do Povo quer reforçar. O primeiro nome em pauta foi o zagueiro do Botafogo Kanu, mas as conversas com o Glorioso não avançaram, e o Corinthians foi atrás de Robson Bambu, que está por detalhes de ser anunciado por empréstimo pelo Nice, da França, até o fim da temporada.

Outras posições que estão perto de serem reforçadas são o gol, com Ivan tendo sido liberado pela Ponte Preta para fazer exames no clube do Parque São Jorge, e o lateral-esquerdo Bruno Melo, que estava no Fortaleza, já tendo até treinado no Timão. Ambos estão bem encaminhados e carecem apenas de anúncio oficial.

QUEM SAI

O goleiro Walter e o lateral-direito Michel Macedo tinham vínculo com o Corinthians até o dia 31 de dezembro, ainda que tivessem atuado por empréstimo por Cuiabá e Juventude, respectivamente, no último Brasileirão. Com a virada de ano, o arqueiro assinou um contrato em definitivo com o Dourado, já o defensor acertou a sua transferência para o Ceará.

Outro goleiro que não ficará no Timão é Caíque França, que não teve o seu contrato, que terminou em dezembro, renovado, e está livre no mercado.

O Time do Povo acertou a saída dos meia Richard e Sornoza para Ceará e Independiente del Vall-ECU, respectivamente, e dos atacantes André Luís e Marquinhos para o Cuiabá. Em todos os casos os atletas tinham contrato com o clube do Parque São Jorge, foram liberados sem compensação financeira, mas o Corinthians manteve parte dos direitos econômicos dos jogadores.

O Corinthians ainda emprestou os zagueiros Caetano, para o Goiás, e Léo Santos, para a Ponte Preta, assim como o volante Matheus Jesus, que também foi cedido à Macaca. O meia Vitinho foi emprestado ao Vasco, e Ederson ao Fortaleza. E os atacantes Janderson, ao Grêmio, e Everaldo, ao América-MG.

QUEM PODE SAIR

Fora dos planos do Timão, após se envolver em um caso de racisimo, o zagueiro e lateral-esquerdo Danilo Avelar chegou a despertar o interesse do Cruzeiro, que, com a compra e nova administração recuou.

Atletas importantes do elenco corintiano, o zagueiro João Victor é observado pelo Benfica, enquanto o atacante Róger Guedes recebeu duas proposta, uma do Oriente Médio, que foi recusada, e outra do Krasnodar, da Rússia, que também não foi aceita.

Matheus Donelli deve perder espaço com a chegada de Ivan e tende a ser negociado com o futebol europeu. O Corinthians já tem ofertas pelo goleiro.

TIME-BASE DE 2022

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos (Lucas Piton); Cantillo; Willian, Giuliano (Paulinho), Renato Augusto e Róger Guedes; Mantuan (Jô).

DESAFIOS PARA 2022

Em 2022, o Corinthians disputará Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América, a partir da fase de grupos. Na última temporada, o Time do Povo passou em branco, sem gritar 'É Campeão', mas com os reforços de peso que chegaram no meio da última temporada a expectativa corintiana é brigar por taça no ano que vem.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022

25/1 - 21h - Corinthians x Ferroviária - Campeonato Paulista30/1 - 11h - Santo André x Corinthians - Campeonato Paulista2/2 - 21h35 - Corinthians x Santos - Campeonato Paulista6/2 - 18h30 - Ituano x Corinthians - Campeonato Paulista10/2 - 21h30 - Corinthians x Mirassol - Campeonato Paulista