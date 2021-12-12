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Corinthians espera lucrar com venda de Éderson após boa temporada do volante pelo Fortaleza

Meia se destacou pelo clube cearense durante a temporada e retornará ao Timão valorizado...
LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2021 às 07:00

Publicado em 12 de Dezembro de 2021 às 07:00

O Corinthians tem 27 jogadores emprestados para outros clubes, no qual 14 se encerram no fim desta temporada. O goleiro Walter e o lateral-direito Michel Macedo tem a cessão ao Cuiabá e o Juventude, respectivamente, coincidindo com o encerramento do vínculo com o Timão, que não será reforçado.
Com isso, a maioria dos atletas precisarão ter o seu futuro definido e não carregam consigo perspectiva de valorização. Exceção feita ao meia Éderson, que em março foi emprestado ao Fortaleza, onde fez uma ótimo Campeonato Brasileiro.Ainda que o jogador tenha se destacado e sido um dos melhores da sua posição na competição, a diretoria corintiana dificilmente vê no atleta uma peça para integrar o elenco na próxima temporada, mas sim um ativo para render financeiramente aos cofres do clube.
Classificado à fase de grupos da Copa Libertadores pela primeira vez na história, o Fortaleza promete tentar fazer de tudo para a manutenção do seu volante, mas entende que a situação é difícil. Há cerca de duas semanas, o Leão do Pici encaminhou ao Timão uma oferta de R$ 10 milhões ao Timão, que foi considera baixa pela cúpula corintiana.
O Corinthians não tem pressa em definir o futuro de Éderson, que tem contrato com o clube do Parque São Jorge até 31 de janeiro de 2025, isso porque entende que o meia tem mercado no futebol internacional. Em agosto, o atleta recebeu uma sondagem do Newcastle, da Inglaterra, e a perspectiva corintiana é que outros clubes de fora do Brasil façam investidas ao volante na janela deste início de ano.
A reportagem do LANCE! entrou em contato com os jornalistas Denis Medeiros e Tom Alexandrino, do Grupo Verdes Mares, do Ceará, que acompanharam a temporada de Éderson no Fortaleza e teceram o jogador de elogios.
- Quando a gente fala de volante moderno ele (Éderson) é na essência da palavra. Faz a função de primeiro homem, aquele cara da destruição, do desarme, auxilia na construção como segundo volante, aquele passe de transição ofensiva, e também como terceiro homem, um armador. Ele pisa muito na área. Ele é um volante com noção e capacidade muito absurda. Apesar de jovem ele atua de forma bem experiente - comentou Alexandrino, que ainda destaca que o meia é melhor do que algumas opções presentes no plantel corintiano.
- É um volante extraclasse. Eu não entendo como o Corinthians emprestou e não trabalhou a capacidade técnica do atleta. Antes do Renato Augusto chegar, o Ederson, entre os volantes do Corinthians, era o melhor. Melhor que o Cantillo, melhor que o Gabriel, porque é a união da qualidade dos dois. Então, é um jogador de muita qualidade e capacidade técnica. Finaliza bem, cabeceia muito bem, um volante completo em todos os setores do campo - disse o jornalista cearense.
Denis Medeiros, por sua vez, destaca a valorização do atleta após a temporada pela equipe do nordeste brasileiro.
- Um cara fundamental para o esquema do Fortaleza, do Vojvoda, e seria espectacular para o time do Fortaleza se ele permancesse, mas acho que ele sai daqui muito valorizado, até para o Corinthians pegá-lo de volta ou para ele ser negociado com algum clube, até pela idade dele, um cara jovem, pelo campeonato brasileiro que ele fez algumas propostas do exterior e seria até uma boa para a carreira dele, mas também seria uma boa para ele permanecer no Fortaleza ou retornar para o time do Corinthians - explicou Medeiros.
Pelo Fortaleza, Éderson foi atleta que mais atuou em 2021, com 58 jogos disputados. Ele marcou três gols e deu três assistências.
Crédito: ÉdersonparticipoudiretamentedeseisgolsdoLeãonoCampeonatoBrasileiro(Foto:Reprodução/Instagram

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