Corinthians escalado para o duelo contra o Boca Juniors pela Libertadores; saiba onde assistir

O Corinthians está escalado para enfrentar o Boca Juniors, a partir das 21h30 desta terça-feira (26), pela terceira rodada da Libertadores, na Neo Química Arena, em São Paulo. A escalação inicial do Timão tem: Cássio; Fagner, João Victor, Raul Gustavo e Fábio Santos; Maycon, Du Queiroz e Renato Augusto; Willian, Jô e Adson.Em relação ao jogo contra o Palmeiras no final de semana, o alvinegro paulista tem sete mudanças na escalação inicial. A grande surpresa fica com Adson ganhando a vaga na ponta-direita, superando Róger Guedes e Mantuan pela titularidade.
Já no banco, Filipe Almeida, auxiliar que substitui Vítor Pereira, já que Vítor testou positivo para Covid-19, terá as seguintes opções: Matheus Donelli, Robert Renan, Bruno Melo, Lucas Piton, Cantillo, Roni, Giuliano, Paulinho, Róger Guedes, Gustavo Mantuan, Gustavo Mosquito e Júnior Moraes.
CORINTHIANS X BOCA JUNIORSLocal: Neo Química Arena, São Paulo, BrasilData e hora: 26 de abril de 2022, às 21h30Árbitro: Andres Matonte (URU)Assistentes: Richard Trinidad e Martin Soppi (URU)Onde assistir: SBT (para todo o Brasi, menos os Estados do Espírito Santos e Minas Gerais), ESPN, Star+, tempo real do LANCE! e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte